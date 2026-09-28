Dispusieron un nuevo aumento de tasas municipales: alcanza el 14,58%

El Ejecutivo municipal dispuso un nuevo aumento de tributos a partir del mes de septiembre. El porcentaje es de 14,58% y se aplica a las tasas de servicios urbanos, generales rurales, tasa de seguridad e higiene, marcas y señales, entre otras.

El número se definió a partir de lo que arrojó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el período que comprende de marzo a agosto.

Desde la Comuna se aclaró que el valor del retroactivo correspondiente a septiembre se pagará en dos cuotas.

De esta manera, los valores quedan en Zona 1 (centro) $45.746, en Zona 2 (microcentro) $38.392, Zona 3 (Pueblo Nuevo, Roca Merlo, Mariano Moreno y San Vicente) $30.575,00.

Para el caso del resto de la planta urbana, dividido en 4A para calles asfaltadas y 4B para calles de tierra, el monto de la tasa alcanza a $26.518 para el primer caso y $19.168 para el segundo.

La tasa de servicios urbanos para los inmuebles ubicados en las localidades del Partido, divididos según tengan asfalto o calle de tierra, será de $26.518 y $19.168 respectivamente.

Los terrenos baldíos tributarán $50.000 y los baldíos que sean destinados a uso industrial, $18.337. Las cocheras quedan en $8.107 por mes.



