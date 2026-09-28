El Quinteto Municipal “Vientos de Olavarría” se presentará en la Sociedad Española

El próximo domingo 4 de octubre desde las 19, en la sede de la Sociedad Española de Olavarría, ubicada en Rivadavia 3042, se presentará el Quinteto Municipal “Vientos de Olavarría”, con una propuesta que se titula “Ecos de España”.



El programa contendrá obras de Enrique Granados, Isaac Albéniz, Wolfgang A. Mozart, Ludwig Thuille y los estilos Allegro moderato, Larghetto, Rondó y Finale vivace.



“Vientos de Olavarría” se encuentra integrado por Claudia Cortés en flauta, Carlos Orlando en oboe, Mario Romano en clarinete, Marcos Tallarita en corno y Julieta Di Fede en fagot.



El Quinteto de Vientos, inició su actividad en 1993. En su trayectoria de 30 años se autogestionó en diez de ellos, (2008 – 2017), retomando desde el año (2018) el auspicio municipal. El grupo integra su repertorio con obras conocidas y otras de interpretación poco frecuente, con autores de todas las épocas, estilos, géneros y nacionalidades. También busca en forma complementaria desarrollar una labor didáctica.



Los músicos que forman el Quinteto Municipal “Vientos de Olavarría “, son solistas de sus instrumentos en las Orquestas Sinfónicas de Olavarría, Bahía Blanca, Mar del Plata, así como de Grupos de Cámara y diversos géneros musicales. Asimismo, ha integrado la programación de la filial local del Mozarteum Argentino.

