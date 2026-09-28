Barrio Dorrego: recuperaron cinco bicicletas robadas

Personal del Grupo Operativo (GO) llevó adelante días atrás un allanamiento en una vivienda ubicada en la zona del barrio Dorrego, en el marco de una investigación iniciada a partir del robo denunciado por una vecina.

Según se informó, desconocidos habían ingresado a un galpón de la propiedad tras dañar un candado y sustrajeron una bicicleta tipo mountain bike y una hidrolavadora.

El procedimiento contó con la colaboración de efectivos del Comando de Prevención Rural (CPR) y de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de Olavarría. Como resultado, se logró recuperar la bicicleta mountain bike de color blanco denunciada por la damnificada y se secuestraron otras cuatro bicicletas del mismo tipo, que habían sido denunciadas previamente como sustraídas en otros hechos.

Además, durante el allanamiento se incautó un teléfono celular, considerado una pieza de interés para el avance de la investigación, que se encuentra a cargo de la UFI N° 10.