Racing quedó como líder y la séptima fecha se cierra este miércoles

La séptima fecha del torneo de Primera División “Juan Domingo Marinangeli” tuvo este martes la disputa de cuatro encuentros, jornada que dejó a Racing como nuevo líder momentáneo de la competencia.

El chaira se hizo fuerte como local y superó 4-0 a Municipales, resultado que le permitió alcanzar la cima de las posiciones y desplazar transitoriamente a Ferro Carril Sud.

Racing construyó una contundente victoria gracias a los goles de Uriel Mormando, Matías Ordozgoiti, Diego Román Garabento y Jonathan Galmez, para quedarse con tres puntos importantes en la pelea por los primeros lugares.

En otro de los encuentros disputados este martes, El Fortín venció 1-0 a Espigas en su cancha. Lautaro Marín fue el autor del único tanto del partido para el equipo dirigido por Miguel Diorio, que volvió a sumar de a tres en el certamen.

También hubo victoria de San Martín, que en condición de local derrotó 2-0 a Colonias y Cerros. Ezequiel Boado al minuto de juego y Nicolás Arce marcaron los goles del conjunto local.

Sierra Chica consiguió un importante triunfo como visitante frente a Estudiantes. Fue 2-1 para la visita, con goles de Agustín Camplone e Isaías Aguirre. Gervasio Pelaytay convirtió para el elenco bataraz.

La séptima fecha llegará a su fin este miércoles con el duelo entre Embajadores y Ferro Carril Sud. El partido comenzará a las 21.