Hinojo se quedó con la Copa de Oro y jugará la final ante San Martín

El Torneo de Intermedia femenino organizado por la Asociación de Vóleibol de Olavarría (AOV) tuvo este domingo su jornada decisiva con la definición de los playoffs y las respectivas Copas de Oro y de Plata. La actividad se desarrolló en el minigimnasio del Parque Carlos Guerrero del Club Estudiantes, donde durante más de siete horas se disputaron doce encuentros.

Atlético Hinojo fue el gran ganador de la jornada al quedarse con la Copa de Oro, luego de imponerse en la final ante CeSuAr de Azul por 2-0, con parciales de 25-23 y 25-19. De esta manera, el elenco albiverde cerró una destacada campaña y se aseguró un lugar en la definición frente a San Martín de Sierras Bayas.

La competencia tuvo una intensa programación desde el 3 de abril hasta el 31 de agosto. Luego de tres rondas, los ocho mejores equipos quedaron ordenados de la siguiente manera: San Martín de Sierras Bayas, con 56 puntos (20-1); Racing Azul, 50 (17-4); Atlético Hinojo, 43 (14-7); CeSuAr de Azul, 27 (10-11); Estudiantes, 25 (7-14); Mariano Moreno, 24 (8-13); Velocidad y Resistencia de Azul, 20 (6-15); y Racing Blanco, 4 (2-19).

En los primeros cruces de playoffs se dieron resultados en su mayoría previsibles, aunque Velocidad y Resistencia protagonizó una de las sorpresas al superar a Racing Azul, segundo de la fase regular, en una muestra de la paridad existente en la categoría.

Ya conformada la Copa de Oro, CeSuAr dio otro golpe al dejar en el camino a San Martín de Sierras Bayas, ganador de la fase regular y uno de los principales candidatos al título.

Por su parte, Atlético Hinojo avanzó con autoridad tras superar en sets corridos a Mariano Moreno y a Velocidad y Resistencia, para acceder a la gran final ante el conjunto azuleño.

La definición entre Hinojo y CeSuAr fue pareja desde el comienzo. El primer set mostró un desarrollo equilibrado, con el conjunto albiverde creciendo desde el juego colectivo y la prolijidad de Tami Pourpour en el armado. Hinojo logró recuperarse de un comienzo adverso, mantuvo el orden táctico y terminó cerrando el parcial por 25-23.

En el segundo set, Soledad Passarini y Vera se afirmaron en la recepción, mientras que las apariciones cada vez más frecuentes de Vuksinic le dieron mayor peso al ataque. Hinojo aprovechó las grietas que comenzaron a aparecer en la defensa azuleña, tomó confianza y logró quedarse con el parcial por 25-19 para sellar el 2-0 definitivo.

De esta manera, Atlético Hinojo se consagró campeón de la Copa de Oro y ahora tendrá como próximo desafío la final ante San Martín de Sierras Bayas.

En la Copa de Oro, el podio quedó conformado por Atlético Hinojo, CeSuAr de Azul, San Martín de Sierras Bayas y Velocidad y Resistencia de Azul. En tanto, Racing Azul se quedó con la Copa de Plata, seguido por Estudiantes, Mariano Moreno y Racing Blanco.

