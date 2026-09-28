Grandes comercios adhirieron al feriado mercantil



Este lunes se conmemora el Día del Empleado de Comercio, y desde el CECO destacaron el alto acatamiento a la medida que establece un día de descanso para los trabajadores mercantiles.



Es por eso que, desde las primeras horas de la mañana, la actividad comercial se encuentra interrumpida y los principales establecimientos permanecen con sus puertas cerradas.

Una recorrida por el microcentro de la ciudad permitió ver que las cadenas de supermercados -como Carrefour, Golopolis, Día y Gentino- están completamente cerradas como así también los grandes comercios -por ejemplo, OpenSports-.



Aquellos locales que mantienen sus puertas abiertas son atendidos por sus propios dueños.

La medida se enmarca en lo que dicta la ley 26.541 que establece el 26 de septiembre como feriado mercantil con el mismo alcance que un feriado nacional.



Con el objetivo de que se concreten los alcances de esta ley, el CECO estableció un entendimiento con los comerciantes y empresarios de Olavarría y la región, con el fin de garantizar que los trabajadores y trabajadoras mercantiles puedan contar con su correspondiente jornada de descanso.



Cabe recordar que la fecha original del Día del Empleado de Comercio es el 26 de septiembre, pero se decidió trasladarlo a este lunes 29 dado que este año cayó sábado.



Desde la entidad gremial agradecieron y destacaron la predisposición de los comerciantes para cumplir con la reglamentación que está dispuesta por ley.

