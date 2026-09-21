Estudiantes, subcampeón provincial y con pasaje a la Copa Argentina

Estudiantes volvió a ser protagonista en una instancia provincial y cerró un gran fin de semana en la categoría Sub 14 de la Liga Provincial Bonaerense de Voleibol. El equipo bataraz se consagró subcampeón de la etapa final, disputada entre el viernes y el domingo en Mar del Plata, y obtuvo además la clasificación a la Copa Argentina.

El conjunto dirigido por Ana Lia Quintana tuvo un recorrido prácticamente perfecto, con seis triunfos consecutivos antes de caer en la final ante Club Junín por 3-1. De esta manera, Estudiantes será uno de los representantes de la Asociación Olavarriense de Voleibol y de la Federación Bonaerense de Voleibol en la competencia nacional.

En la fase de grupos, correspondiente a la Zona A, el elenco olavarriense comenzó con una victoria 3-1 frente a Mar Chiquita Vóley, con parciales de 25-13, 25-20, 25-27 y 25-13. Luego superó 3-0 a Deportivo Sarmiento de Coronel Suárez por 25-17, 25-9 y 25-15.

El tercer compromiso también terminó con triunfo por 3-1 ante Instituto Albert Einstein de Mar del Plata, con parciales de 25-20, 25-22, 23-25 y 25-15, mientras que cerró la zona con un contundente 3-0 sobre Bahiense del Norte de Bahía Blanca, por 25-15, 25-17 y 25-22.

En los cuartos de final, Estudiantes protagonizó un cerrado encuentro ante Olimpo de Bahía Blanca y logró imponerse 3-1, luego de parciales de 29-27, 25-16, 22-25 y 26-24.

El camino hacia la definición continuó en semifinales, donde el equipo bataraz mostró nuevamente su solidez y venció 3-0 a Comunicaciones de Pergamino, con parciales de 25-19, 25-20 y 25-9.

En la final, Club Junín logró quedarse con el título tras imponerse 3-1. Estudiantes ganó el tercer set por 26-24, pero el conjunto juninense se llevó los restantes parciales por 25-23, 25-14 y 25-22.

Más allá de la derrota en el partido decisivo, la campaña dejó un balance destacado para el conjunto olavarriense, que acumuló tres victorias por 3-0 y otras tres por 3-1 antes de alcanzar la definición provincial.

Ahora, el próximo desafío será la Copa Argentina, que se desarrollará entre el 20 y el 25 de noviembre en el Complejo Turístico Deportivo de Chapadmalal. Allí participarán 32 equipos provenientes de las ocho regiones deportivas de la Federación del Voleibol Argentino (FeVA).

Además de Estudiantes y Club Junín, la provincia de Buenos Aires tendrá como representantes a Olimpo de Bahía Blanca y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

El plantel bataraz estuvo integrado por Emilia Camplone, Anita Correge Aparicio, Salma Dirgam, Victoria García Martínez, Julia Gómez Iza, Emma Mapis, Alma Luis, Alma Maldonado, Joaquina Illia, Bianca Pietra, Pierina Reyes, Amelie Russo Maier, Luna Semino Giménez y Matilda Ulloa Menchi. El cuerpo técnico estuvo encabezado por Ana Lia Quintana, con Guillermo Ducuing como asistente técnico.



