Pilar García Maroa se consagró campeona con la Selección Argentina

Pilar García Maroa vivió una semana inolvidable con la Selección Argentina U15. La jugadora formada en Estudiantes fue parte del equipo que se consagró campeón de la Copa Kenia – Comercial Eldorado, disputada en Puerto Iguazú, luego de superar en una final emocionante a San José de Paraguay por 52-51.

El conjunto argentino tuvo que afrontar un partido muy cerrado ante un rival que ya lo había derrotado durante la fase de grupos. La definición se mantuvo pareja hasta los últimos segundos y Argentina logró sostener la ventaja mínima con una sólida defensa. En la última ofensiva paraguaya, la albiceleste evitó el empate y, con la chicharra final, llegó el festejo del campeonato.

García Maroa fue titular en el encuentro decisivo y permaneció 13 minutos en cancha, cerrando de esta manera su primera convocatoria a un seleccionado nacional con la obtención de un trofeo internacional.

La participación de la olavarriense había comenzado con 8 puntos frente a Foz Basquete. Luego aportó 6 unidades y 4 rebotes ante San José, convirtió 11 puntos contra Regatas Corrientes y sumó otros 8 frente a Oberá Tenis Club.

En las semifinales, Argentina enfrentó a Brasil y volvió a contar con una importante participación de la olavarriense, quien aportó 9 puntos en 21 minutos, incluyendo un triple, para contribuir al triunfo que le permitió al equipo acceder al partido definitorio.

Además, Argentina aseguró su participación en la AmeriCup U16 Femenina 2027, por lo que la jugadora tendrá por delante nuevos desafíos dentro del proceso de los seleccionados nacionales.

Así, en su primera experiencia internacional con la celeste y blanca, Pilar García Maroa cerró una semana especial con el título de campeona de la Copa Kenia.

