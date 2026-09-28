Tambucci, Pendas y Godoy dominaron en las Promos

Este domingo se disputó una nueva fecha del calendario 2026 de las categorías menores de la Asociación de Pilotos Promocionales del Sudeste (APPS) en el Autódromo “Hermanos Emiliozzi” de Olavarría.

La jornada tuvo como ganadores a Santiago Tambucci en la Monomarca 1100, Gustavo Pendas en la Promocional 1100 y Matías Godoy en la Copa Gol, en una competencia que tuvo definiciones diferentes en cada una de las divisionales.

En la Monomarca 1100, Santiago Tambucci se quedó con la séptima fecha del campeonato luego de protagonizar una ajustada definición. El piloto de Sierras Bayas logró saltar a la punta en la última curva del circuito y terminó imponiéndose sobre Fausto Di Vito por apenas 381 milésimas.

El tercer lugar quedó en manos de Juan José Cassou, quien completó el podio de la divisional.

Por su parte, en la Promocional 1100, Gustavo Pendas volvió a festejar. El piloto de Bolívar, al comando de su Fiat 600, consiguió su segunda victoria consecutiva en la categoría y volvió a ser protagonista en una fecha del certamen.

El olavarriense Gonzalo Gisler finalizó en la segunda colocación, mientras que el azuleño Bernardo Fucci completó el podio en el tercer puesto.

Finalmente, la Copa Gol tuvo una definición particular. Matías Godoy había cruzado la bandera a cuadros en el tercer lugar, pero posteriormente se produjo un cambio en las posiciones debido a los recargos aplicados a Raúl Cobos y Pablo Coniglio.

Ambos pilotos, que habían finalizado primero y segundo en pista respectivamente, recibieron un recargo de cinco segundos por adelantarse en la largada. De esta manera, Godoy heredó la primera posición y consiguió así su primer triunfo en la categoría.

Raúl Cobos quedó ubicado en el segundo lugar, mientras que Pablo Coniglio completó el podio, ambos representantes de Olavarría.

La octava fecha del campeonato de la APPS se disputará el domingo 25 de octubre en el Autódromo «Oscar Mauricio “Cacho” Franco» de Azul.

