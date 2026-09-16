Ferro se quedó con el Clásico del Riel y continúa como líder

Ferro se quedó con el Clásico del Riel en el cierre de la sexta fecha del torneo “Juan Domingo Marinangeli” de Primera División, organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría.

En la noche de este miércoles, el Carbonero se impuso por 1 a 0 ante El Fortín en el estadio “Domingo Francisco Colasurdo” y sumó tres puntos importantes para mantenerse en la cima de la competencia.

El encuentro tuvo un trámite parejo y durante buena parte de la noche ninguno de los dos equipos logró sacar diferencias.

Cuando el partido ingresaba en su tramo decisivo apareció Ramón Galotti para destrabar el marcador. A los 32 minutos del segundo tiempo, el delantero convirtió el único tanto de la noche y le dio a Ferro una victoria que le permitió quedarse con una nueva edición del Clásico del Riel.

Con este resultado, el equipo dirigido por Rubén Istiliarte continúa como líder del torneo y ratifica su buen presente en el certamen doméstico. El Carbonero volvió a sumar de a tres y cerró la sexta jornada con una victoria que, además del valor especial que tiene por tratarse de un clásico, le permite sostenerse en lo más alto de las posiciones.



