Aba analizó el fallo judicial y advirtió sobre el impacto en salarios y becas

El fallo de la Justicia que intimó al Gobierno Nacional a cumplir en un plazo de 5 días con la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, volvió a poner en el centro de la discusión la situación de las universidades públicas.

Para el rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), Marcelo Alba, la resolución representa un nuevo paso dentro de un proceso que las instituciones universitarias vienen sosteniendo desde hace meses.

“Es lo que venimos luchando desde hace mucho tiempo, que logró en su momento tener una ley que lo respaldara” señaló Aba en declaraciones que reproduce el diario El Eco de Tandil.

Aba repasó el recorrido que tuvo la normativa desde su sanción en el Congreso y el posterior veto hasta las distintas instancias judiciales que atravesó la discusión.

La resolución del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, a cargo del juez Martín Cormick, establece un plazo de cinco días para que el Poder Ejecutivo dé cumplimiento efectivo a la medida cautelar con la posibilidad de aplicar multas por cada día de demora.

“Parece ilógico que tengamos que estar hablando de esto. Hace muchos meses que hay una ley del Congreso de la Nación que obtuvo una mayoría muy altamente calificada y que se tendría que estar ejecutando”, reclamó el rector.

El rector de la Unicen aclaró que no es todo el problema de la Universidad, pero sí el más acuciante con respecto a sus trabajadores y dijo que el fallo no resuelve la totalidad de la problemática presupuestaria de las universidades, sino que se concentra en aspectos que fueron incluidos en la medida cautelar por considerarse de atención más urgente.