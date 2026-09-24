Por Más Sonrisas prepara el festejo del Día del Niño y la Familia



El próximo domingo 27 de septiembre, a partir de las 14 horas, el espacio solidario "Por Más Sonrisas" llevará adelante una nueva edición del festejo por el Día del Niño y la Familia en el Parque Eva Perón, en la intersección de las calles Junín y Coronel Suárez. La jornada, que cumple 13 años consecutivos de realización en la ciudad, contará con juegos, merienda compartida y sorteos para todos los asistentes.



El grupo solidario, impulsado por las Embajadoras Culturales del Festival Nacional de Doma y Folclore de Olavarría y un equipo de voluntarios, trabaja de forma ininterrumpida en la contención social desde hace más de dos décadas.



Para concretar la merienda comunitaria de este año, la organización mantiene abierta la recepción de insumos y productos para compartir con los niños durante la tarde festiva. Se están recibiendo colaboraciones de:

• Golosinas (alfajores, chupetines, caramelos, turrones).

• Repostería y panadería (tortas, facturas, etc.).

• Bebidas (jugos y gaseosas).

• Leche chocolatada.



Quienes deseen acercar sus aportes pueden dirigirse al punto de acopio oficial en la calle Moreno 2658. Para consultas o coordinar retiros, se encuentran habilitadas las líneas telefónicas 2284-563401 y 2284-333406.