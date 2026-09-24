Choque entre dos camiones de la misma empresa en inmediaciones de L’Amalí



Dos camiones de la empresa bahiense Transportes EG protagonizaron en las últimas horas de este miércoles un grave accidente sobre la Ruta 51, a pocos metros de la rotonda de acceso a la planta L’Amalí de la empresa Loma Negra.



De acuerdo con el informe policial, ambos camiones circulaban desde Bahía Blanca en sentido a Olavarría cuando uno de ellos (un VW conducido por Edgardo Esquivel) colisionó por alcance a un camión Mercedes Benz que tenía al volante a Alejandro Burgos.



Como consecuencia del fuerte impacto la tolva del camión que provocó la colisión se desprendió de los sistemas de seguridad y dio contra la cabina.



Al lugar acudieron bomberos de Loma Negra para rescatar a Esquivel, quien había quedado atrapado en la cabina. Asimismo se hizo presente una ambulancia del Hospital Municipal, la cual trasladó al chofer a Olavarría con un brazo y costillas fisuradas, sin riesgo de vida.



La causa está caratulada como “Lesiones culposas”, interviene la UFI Nº 4 del Departamento Judicial de Azul.