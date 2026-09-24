El encantador bullicio de los niños creando en Mariano Moreno

Decenas y decenas de niños y niñas con sus seños y sus papis y mamis les dieron color y calor este jueves por la mañana en el salón principal de la Sociedad de Fomento Mariano Moreno a la II edición de la Expo Inicial, que reunió a 44 establecimientos de gestión pública y privada para compartir y visibilizar los distintos escenarios de enseñanza que se implementan en los jardines.

Se trata de una iniciativa dinámica y participativa, donde los niños y las niñas pueden recorrer diferentes escenarios y participar de las propuestas que desarrollan los jardines, como el jardín circular, la sala laboratorio, el atelier, la biblioteca como fuente de recursos, entre otras experiencias.

María Delia Guerrero, inspectora de nivel inicial de gestión estatal, resaltó que “en esta oportunidad la organizamos en función de hacer visible las propuestas en el marco de los distintos escenarios que se proponen y encontramos atelier, que tienen que ver con propuestas de artísticas, las salas como el laboratorio, contenidos de ambiente natural y social, la biblioteca como recurso, componiendo este gran jardín circular en el cual hoy están participando los chicos”.

“Valoramos el esfuerzo que hacen las instituciones, porque desde el año pasado que empezamos con esto tuvimos muy buena convocatoria, muy buena predisposición. Es un espacio donde los niños vienen a compartir con niños de otros jardines que no se conocen, pero que disfrutan de lo mismo, porque es lo que cotidianamente hacen, esto de participar y aprender en conjunto” valoró.

Por su parte Verónica Cabrera, inspectora de nivel inicial de gestión privada, celebró el bullicio en el salón como sinónimo “alegría, juego, dinamismo. Lo importante es que se pensó para todos los jardines. Son 44, 14 de gestión privada y 30 de gestión pública y están conviviendo instancias que no se conocen, familias que no se conocen”.

“Esto -añadió- creo que da una identidad mayor al nivel, porque no importa a qué jardín se va, sino que en todos los jardines acontece lo mismo, con la creatividad de cada seño, pero hablamos todos el mismo lenguaje, tenemos todos el mismo compromiso por la educación inicial” sostuvo.

María Delia retomó la charla para agradecer el apoyo recibido por parte de todas las autoridades educativas, a todas las directoras, a las estudiantes del Instituto Nuestra Señora del Rosario “y a las familias que participan de esta propuesta. Al igual que el año pasado se realiza para las segundas secciones, es decir para los niños que tienen 4 años con sus familias, a quienes agradecemos profundamente su acompañamiento, porque sabemos del esfuerzo que hacen para acercarlos a estos lugares, que en muchos casos no son cercanos a los jardines adonde concurren”.