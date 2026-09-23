Olavarría ganó en Pehuajó y quedó a un paso de la final

La Selección Sub 13 de Olavarría dio este miércoles un paso importante en las semifinales del Torneo de Selecciones organizado por la Federación Bonaerense Pampeana.

Como visitante, el equipo dirigido por Seibel derrotó 2-0 a Pehuajó y consiguió una diferencia valiosa de cara al encuentro de vuelta, que se disputará la próxima semana en Olavarría.

El seleccionado olavarriense abrió el marcador a través de Aquiles Salinas, quien convirtió desde el punto penal. En el complemento, Jeremías Yañez amplió la ventaja con un preciso tiro libre para establecer el 2-0 definitivo.

Con el triunfo conseguido fuera de casa, Olavarría quedó bien posicionado para afrontar la revancha ante su público. El equipo tendrá ahora la posibilidad de definir la serie en condición de local y buscar nuevamente un lugar en la final de un certamen de selecciones de la Federación Bonaerense Pampeana.

La ventaja obtenida en Pehuajó representa un importante respaldo para el conjunto Sub 13, que buscará completar la tarea la próxima semana y avanzar a una nueva definición.

