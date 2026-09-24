Después de un miércoles de locos en los Odesur, se reprogramó el canotaje

El canotaje no pudo hacer su debut este miércoles en los Juegos Deportivos Suramericanos que tienen su epicentro en la provincia de Santa Fe por las adversas condiciones de la laguna Setúbal.

A raíz de ello para Agustín Vernice, que tenía programado debutar en la regata del K1-1000, fue una jornada de locos: prevista inicialmente para las 9, se pasó en primera instancia para las 11, luego para las 15.30, más tarde para las 18 hasta que se canceló toda la actividad.

La grilla, pautada para tres días, ahora se concentrará en dos: este jueves comenzará a las 18:30 con la prueba de K4-500 femenino; a las 18:40 se llevará a cabo el K4-500 masculino; a las 18:50 la C2-500 masculino y a las 19 el C2-500 femenino.

El grueso de la actividad se concentrará este viernes: a las 8 correrá el K2-500 femenino; a las 8:10 el K2-500 masculino; a las 8:20 el C1-500 femenino; a las 08:30 el C1-500 masculino; a las 10:30 el K2-500 mixto y a las 10.40 el C2-500 mixto.

Al cabo de un intervalo de casi dos horas, a las 12:30 se reanudarán las regatas con el K1-500 masculino; a las 12:40 será el turno del K1-500 femenino.

La prueba reina del canotaje, el K1-1000, que tiene como gran protagonista a Agustín Vernice, se correrá a las 14:40 y a las 14:50 será la hora del C1-1000 masculino.

Habrá un intervalo de una hora y diez minutos para reanudar a las 16 con el K1-200 femenino y a las 16:10 finalizará el programa con el C1-200 femenino.