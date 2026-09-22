Edicto de sucesión: Pereira María Elva



El Juzgado en lo Civil y Comercial N°2, Secretaría Única, del Departamento Judicial de Azul con asiento en la ciudad de Azul, cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de PEREIRA MARIA ELVA (LC 4047178).- Azul, en la fecha de firma digital.- Dr. Luciano Nicolás Martín Auxiliar Letrado El presente edicto debe publicarse por 3 días en el Boletín Oficial y en el diario "INFOEME" de Olavarría.-