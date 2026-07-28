Mateo Conte y Teo Gamondi siguen sumando experiencia

Mateo Conte y Teo Gamondi completaron diferentes presentaciones dentro del calendario FIP el pasado fin de semana y ambos lograron presentarse en el cuadro principal.

En el FPI Bronce disputado en Copiapó, Chile, Teo Gamondi logró una destacada actuación junto a Luca Cortese llegando a Semifinales.

El olavarriense y su compañero se despidieron tras caer por 6/4 y 6/0 ante los argentinos Juan Dametto y Felipe Calleja que luego se consagrarían campeones.

Previamente, las presentaciones en el país trasandino para Gamondi y Cortese habían iniciado con victoria en Dieciseisavos de Final ante Agustín Gallardo y Sebastián Muños Campos por doble 6/4.

En Octavos de Final derrotaron a Pablo Molina y Thiago Pinto por un reñido 7/6 y 7/5 y en Cuartos de Final sumaron su tercer festejo al vencer a los locales, Ángel Torres y Joaquín Escalona por 6/1 y 7/6.

Por otro lado, y cruzando el océano, se presentó Mateo Conte que, junto al portugués Henrique Barbosa, llegaron a Octavos de Final del FIP Silver Oporto que tuvo lugar en Portugal.

El olavarriense y su compañero debutaron en el cuadro principal con triunfo ante Bruno Ferreira Pedrosa y Tiago Valerio por 6/3, 6/7 y 6/3 en los Dieciseisavos de Final y luego perdieron ante Octavio Álvarez y Diego García García por 6/3 y 6/2.