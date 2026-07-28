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 - 28 de Julio de 2026 | 15:26

Mateo Conte y Teo Gamondi siguen sumando experiencia

Dos de los jóvenes deportistas olavarrienses que buscan consolidarse en el circuito mundial, sumaron nuevas experiencias dentro del calendario de la Federación Internacional de Pádel.

Mateo Conte y Teo Gamondi completaron diferentes presentaciones dentro del calendario FIP el pasado fin de semana y ambos lograron presentarse en el cuadro principal.

 

En el FPI Bronce disputado en Copiapó, Chile, Teo Gamondi logró una destacada actuación junto a Luca Cortese llegando a Semifinales.

 

El olavarriense y su compañero se despidieron tras caer por 6/4 y 6/0 ante los argentinos Juan Dametto y Felipe Calleja que luego se consagrarían campeones.

 

Previamente, las presentaciones en el país trasandino para Gamondi y Cortese habían iniciado con victoria en Dieciseisavos de Final ante Agustín Gallardo y Sebastián Muños Campos por doble 6/4.

 

En Octavos de Final derrotaron a Pablo Molina y Thiago Pinto por un reñido 7/6 y 7/5 y en Cuartos de Final sumaron su tercer festejo al vencer a los locales, Ángel Torres y Joaquín Escalona por 6/1 y 7/6.

 

Por otro lado, y cruzando el océano, se presentó Mateo Conte que, junto al portugués Henrique Barbosa, llegaron a Octavos de Final del FIP Silver Oporto que tuvo lugar en Portugal.

 

El olavarriense y su compañero debutaron en el cuadro principal con triunfo ante Bruno Ferreira Pedrosa y Tiago Valerio por 6/3, 6/7 y 6/3 en los Dieciseisavos de Final y luego perdieron ante Octavio Álvarez y Diego García García por 6/3 y 6/2.

 

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