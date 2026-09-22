Proponen crear la Red de Ciudades en Defensa de la Zona Fría

La Cámara de Senadores de la Nación discutirá este jueves la quita del beneficio de la Zona Fría que propone el Gobierno Nacional. El proyecto tuvo dictamen favorable en la reunión plenaria de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda y cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

La iniciativa plantea eliminar el beneficio territorial automático que actualmente permite a los usuarios de las regiones incorporadas al régimen en 2021, incluida la ciudad de Olavarría, acceder a descuentos del 30% o 50% en sus facturas de gas. En su lugar, la bonificación quedaría condicionada a los ingresos y al patrimonio de cada hogar a través del esquema denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

En ese marco, el ex intendente de Mar del Plata y actual concejal Gustavo Pulti propuso crear una Red de Ciudades en Defensa de la Zona Fría a través de un documento que surgió de un encuentro en Villa Gesell, con el que se dejó en claro que el derecho a la zona fría no está basado en un capricho sino en una realidad climática. “Tampoco es un subsidio, sino una forma justa y equitativa de afrontar el costo de los servicios de gas natural”, remarcó el concejal.

En el documento lanzado en Gesell se señala con contundencia que “la modificación del régimen de Zona Fría representa una decisión profundamente injusta, insensible y centralista. Defender este beneficio significa cuidar el bolsillo de los vecinos y proteger la vida social, productiva y económica de nuestras comunidades”.

Pulti pidió a los senadores que rechacen este proyecto que atenta contra la economía de decenas de miles de hogares de Olavarría y de la provincia de Buenos Aires.