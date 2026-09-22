Llega en octubre la 30ª Feria y el 5º Festival del Libro

Entre el 2 y el 4 y desde el 8 al 11 de octubre el Municipio en conjunto con el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires llevarán adelante en el Centro Cultural San José la 30ª edición de la Feria Libros en Olavarría y el 5° Festival del Libro.

La programación incluirá talleres interactivos, presentaciones y conversatorios con escritores tanto de la escena local como nacional. Además, el público podrá recorrer los stands habituales de librerías y editoriales, junto a un espacio destacado para las Facultades de Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud e Ingeniería, y editorial UNICEN.

Para las infancias, el patio y las salas del Centro Cultural ofrecerán de manera continua juegos y propuestas recreativas para disfrutar en familia.

La 30º Feria Libros en Olavarría y el 5º Festival del Libro abrirá sus puertas jueves y viernes de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 21:00, mientras que para sábado y domingo el horario será de 15:00 a 21:00.