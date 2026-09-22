Un hospitalizado tras un choque vehicular en la Ruta 226 en inmediaciones de Bolívar

Un violento choque vehicular se produjo este lunes en la Ruta 226 a la altura del kilómetro 389, en las afueras de la ciudad de Bolívar.

Según el reporte del diario La Mañana una camioneta Toyota Hilux al comando de Sergio Ruppel, domiciliado en la ciudad de Azul, embistió a un Fiat Uno conducido por Santiago Nievas, quien debió ser hospitalizado a través del servicio prestado por una ambulancia del SAME con personal médico y paramédico del Hospital Capredoni de esta ciudad.

Si bien la mecánica del accidente es motivo de análisis, se supo que ambos vehículos circulaban en dirección contraria y, de acuerdo al relato del conductor de la pick up, el Fiat se habría cruzado intempestivamente de carril, presuntamente al intentar ingresar a un camino de tierra que cruza perpendicularmente la ruta.

En tales circunstancias Ruppel, quien viajaba desde Azul con destino a Santa Rosa, La Pampa, no habría podido evitar que su camioneta chocara contra el guardabarros delantero derecho del auto embestido y parte de su puerta del mismo lado, provocando un semi trompo de este último rodado que quedó detenido sobre la banquina derecha teniendo en cuenta el sentido de circulación Bolívar - Olavarría.

Nievas fue asistido por efectivos de Bomberos Voluntarios, quienes se desplazaron hacia el lugar del siniestro en las unidades Nº 8 y 6 y, una vez retirado del automóvil, fue trasladado con lesiones varias hacia el hospital local, aguardándose a la hora de este reporte el precario médico. En tanto Ruppel, quien logró salir de su camioneta por sus propios medios.