Embajadores tendrá esta tarde una nueva oportunidad para sumar de a tres en el Torneo Regional Amateur. El CEO recibirá a Racing en un partido que aparece como determinante para las aspiraciones de ambos, ya que los dos llegan con dos puntos y todavía tienen por delante dos presentaciones para definir su futuro en la competencia.

El elenco conducido por San Julián comenzó el certamen con un empate ante Racing en el Buglione Martinese, en un encuentro en el que incluso tuvo posibilidades de quedarse con la victoria. El pasado fin de semana, en tanto, igualó como local frente a Balonpié de Bolívar. Con esos resultados, los tres equipos quedaron igualados en la tabla, mientras que cada uno deberá afrontar dos partidos más.

En ese escenario, Embajadores sabe que una victoria le permitiría tomar aire y afrontar las últimas jornadas con otro panorama. Así lo entiende también uno de los referentes del plantel, Nahuel Moro, quien antes del duelo ante Racing reconoció la importancia del compromiso.

“Es un partido lindo, va a estar bueno para jugarlo. Es una obligación ganar, por lo menos para estar tranquilo. Perder no te deja afuera, pero ya te pone en aprietos y dependiendo de lo demás.

El histórico lateral del CEO también se refirió a la paridad que mostró hasta el momento la zona y destacó que no existen grandes diferencias entre los protagonistas.

“Son todos equipos muy parejos. Racing, por ahí, en calidad puede ser que tenga un poco más, pero es un equipo que también se tiene que afianzar. En líneas generales son los tres equipos muy parejos”, analizó Moro.

El encuentro tendrá además algunas diferencias respecto del primer enfrentamiento disputado en el Buglione Martinese. El escenario será diferente y las dimensiones del terreno pueden tener incidencia en el desarrollo del juego.

“Va a ser totalmente diferente, uno por el piso, otro por ahí por las dimensiones. Va a haber menos espacio para jugar y creo que se podrá ver un encuentro muy luchado”, anticipó.

Para Embajadores, la condición de local genera además una expectativa lógica: quedarse con los tres puntos. Sin embargo, Moro entiende que en una competencia de estas características también debe valorarse la posibilidad de sumar, especialmente frente a rivales directos.

“La idea de jugar de local siempre es sumar de a tres, pero en estos torneos, contra esta clase de rivales, siempre es importante sumar. Si es de a tres, es mejor”, señaló.

Finalmente, al ser consultado sobre la posibilidad de que el encuentro se defina por un detalle y que el equipo que consiga marcar primero termine imponiéndose, Moro no descartó ese escenario.

“Tal vez se puede llegar a dar de esa forma”, sostuvo el defensor, imaginando un partido en el que cada espacio y cada oportunidad puedan resultar determinantes.

Con dos fechas por delante después de esta jornada, Embajadores y Racing llegan a un enfrentamiento que puede comenzar a marcar el camino definitivo de la zona. Para el CEO, el objetivo está claro: aprovechar la localía y conseguir una victoria que le permita tomar distancia de sus perseguidores.



