Racing tendrá esta tarde un partido determinante en su camino por el Torneo Regional Amateur. El Chaira necesita comenzar a sumar para tomar aire en la tabla de posiciones y mantener sus posibilidades de avanzar a la siguiente instancia, en una definición que lo tendrá enfrentando a Embajadores y, posteriormente, a Balonpié.

En la previa del duelo ante el CEO, el defensor Sebastián Álvarez analizó el presente del equipo, la campaña realizada hasta el momento y las expectativas para las dos fechas que restan de la fase de grupos.

“Somos conscientes de que nos quedan dos finales y vamos a ir con nuestras armas, a la cancha de Embajadores a ganar. Obviamente después hay que ir viendo cómo se va dando el partido”, sostuvo el zaguero.

En ese sentido, Álvarez consideró que Racing debe afrontar estos encuentros sin agregar una presión innecesaria. “No nos tenemos que confundir ni cargarnos de presión. Hay que encontrar un punto medio y tratar de sacar nuestra mejor versión”, explicó.

Álvarez también puso el foco en la paridad que existe actualmente en el fútbol. “En el fútbol actual no alcanza solamente con el talento. Muy pocos te hacen la diferencia y sí se ha emparejado mucho desde la parte física”, analizó.

Más allá de los resultados, el defensor reconoció que el plantel tiene una deuda consigo mismo y con su gente: “Sin duda que tenemos una cuenta pendiente, más allá de los resultados, con la gente y con nosotros mismos, de poder sacar una mejor versión. Han sido dos partidos similares que hemos desperdiciado: el primer tiempo con Balonpié y el segundo tiempo con Embajadores”.

La fecha libre en el certamen fue valorada positivamente por el plantel de Racing, que aprovechó el parate para trabajar y analizar lo ocurrido.

“Tuvimos estas dos semanas para hablar, para trabajar y para preparar estas dos finales que nos quedan. Ojalá que pueda haber una mejor versión nuestra y poder sacar un resultado favorable”, señaló Álvarez.

El defensor reconoció que, pese a las características del plantel, Racing todavía no pudo desplegar el juego que pretende.

“Nosotros, lamentablemente, con los jugadores que tenemos, el buen pie y la calidad, no hemos podido desplegar un juego vistoso, lindo, agradable para todos. Y por ahí sí fuimos más efectivos a la hora de luchar, de entregarse al ciento por ciento y de disputar cada duelo como si fuese el último”, explicó.

Esa actitud, según Álvarez, quedó especialmente reflejada en el encuentro frente a Balonpié, cuando Racing logró rescatar un punto sobre el final.

Precisamente, el empate agónico ante el conjunto de Bolívar tuvo como protagonista al propio Álvarez, quien marcó el tanto que le permitió al Chaira sumar un punto en Bolívar.

“Creo que el gol en Balonpié nos dio ese aire que estábamos necesitando y no lo podíamos conseguir. Fue un baldazo de energía para nosotros. También una muestra de carácter: si nos quieren golpear, nos van a tener que golpear más fuerte porque el equipo se va a entregar hasta el final”, afirmó.

Con respecto a lo que viene, el defensor remarcó que Racing todavía depende de sí mismo para conseguir la clasificación.

“Somos conscientes de que sigue dependiendo de nosotros. Ganando los dos partidos, no hay duda de que nos metemos en la siguiente fase”, aseguró.