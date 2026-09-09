Este es Sarmiento de Pigüé, el próximo rival de Ferro

Recién ahora y llegando a finales de 2026, otro equipo de la región, Sarmiento de Pigüé, se sumará a la lista de adversarios de los olavarrienses en un torneo organizado por el Consejo Federal, siendo además la institución más laureada de la Liga Regional de Coronel Suárez con 25 títulos.

Podría sonar extraño que jamás haya existido un enfrentamiento en más de 50 años de este tipo de torneos y para nada lo es: los clubes de esta Liga que convoca a más de 20 equipos de cinco distritos siempre le han dado más importancia a la competencia interna que a los certámenes Federales.

Sarmiento fue fundado en 1927 con el nombre de Team Colorado del Pueblo, en el almacén El Progreso de la calle Sarmiento que le dio su nombre definitivo y había disputado hasta el presente dos torneos organizados por el Consejo Federal, el primero en 1991 (en el que venció como local 1-0 a Olimpo de Bahía Blanca) y el segundo en 1997.

Roberto Trotta, futbolista surgido de las divisiones inferiores de Sarmiento de Pigué.

El próximo rival de Ferro accede a esta competencia tres décadas después en un momento deportivo inmejorable: se consagró campeón de la Liga de Coronel Suárez en 2025 y viene de quedarse con el Apertura 2026 luego de vencer a Racing de Carhué en la final.

Su entrenador, Guillermo Gatti, tiene una historia particular. Nació en el club, el fútbol lo llevó a una universidad de los Estados Unidos y en aquel país desarrolló toda su carrera, primero como jugador y después como entrenador.

Frente a Ferro será el segundo partido de Sarmiento en la fase de grupos. Perdió en el debut apenas 1-0 con Huracán de Ingeniero White como visitante, con un gol sobre la hora y afronta el certamen con la base de los que juegan la Liga local.

Recuperó para esta campaña al delantero Maxi Graff (hizo inferiores en Banfield y jugó en la Liga del Sur para San Francisco), llegaron el defensor lamatritense Santiago Abad, el delantero Tomás Prost (hizo inferiores en AFA) y el zaguero Valentín Otondo (inferiores en Olimpo, pasó por Brown de Adrogué, Huracán de Ingeniero White y Liniers de Bahía Blanca).

Su nombre más conocido es Marcos Litre, el veterano delantero que jugó en la primera división del fútbol argentino con la camiseta de Olimpo y pasó por Juventud Antoniana, Villa Mitre, Alvarado, Almagro y Deportivo Santaní de Paraguay.

Juega de local en el estadio “Eduardo Gayraud” para 2000 personas y la sonoridad de su apellido no es casual: Mario Gayraud es un reconocido ex piloto de Turismo Nacional, Turismo Carretera y TC 2000 oriundo de Pigüé. En esta última obtuvo el primer título de Ford en la categoría y fue tres veces subcampeón.

En lo futbolístico Sarmiento está catalogado como un equipo práctico. Suele jugar con tres defensores y entre sus individualidades destacadas vale mencionar la potencia de Maxi Graff en ataque (el más desequilibrante), el mediocampista Jonathan Klock es su armador, Braian Pazos se destaca por su pegada, el delantero Tomás Prost por su vértigo y genera peligro a través del juego aéreo con el juvenil defensor central Lucas Cance.

La formación base es con Leandro Litre; Cance, Abad y Valentín Otondo componen la línea de tres defensores; Simón Oraindi y Valentín Llama se mueven por las bandas; Pazos, con Francisco Litre (el mediocampista más retrasado) y Klock arman el centro del campo; Tomás Prost y Maximiliano Graff son los elegidos para el ataque, por un entrenador que suele cambiar bastante de un partido para el otro.