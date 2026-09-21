Las ráfagas de viento alcanzaron los 80 km/h y provocaron varios daños en Olavarría

(Foto: Rufino Fal y Chiclana)

Tal como había anunciado el Servicio Meteorológico Nacional, Olavarría vivió este lunes 21 de septiembre una jornada muy ventosa: las ráfagas del sector suroeste se mantuvieron durante la mañana y principios de la tarde, alcanzando los 80km/h entre las 14 y las 15 horas.

De acuerdo a la información proporcionada por Bomberos, los daños en la Ciudad fueron menores pero variados. Dos voladuras parciales de techos, una en Pueyrredón al 2900 y otra en Coronel Suárez al 1700, un árbol con riesgo de caída en Urquiza al 830 que fue quitado por personal del cuartel y varios postes que perdieron la estabilidad en distintos sectores de la planta urbana.

En relación a los postes, se aclaró que son las empresas prestatarias de los servicios de energía, telefonía e internet quienes deben acudir para solucionar el inconveniente y reforzar la instalación.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico, la temperatura máxima prevista en Olavarría para este martes 22 será de 13 grados y el viento soplará del sector oeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Energía eléctrica

Las condiciones climáticas también tuvieron relación con los cortes de luz que se registraron a lo largo del día. Después del mediodía se informó la salida de servicio de las Líneas de media tensión 1 y 5, lo que dejó sin energía a los sistemas rurales de Crotto, Blanca Grande (localidades de Blanca Grande, Espigas y Recalde, Ruta 60, Pourtalé y Barrio BICE. También afectó a los barrios Nicolás Avellaneda, Bancario I, Ara San Juan, Zona El Socavón y el sector donde se ubican varios pozos de extracción del Servicio Sanitario.

Cerca de las 16 horas desde Coopelectric se anunció la salida de servicio de un circuito de baja tensión que afectó el suministro eléctrico el sector comprendido por las calles Bolívar - Independencia - Cerrito - Pelegrino.

Los inconvenientes fueron solucionados en el transcurso de la misma tarde.