Las promos disfrutaron del día de la primavera a pesar del clima

Entre momentos de sol, ráfagas de viento y chaparrones, las distintas promociones de las escuelas de la Ciudad mantuvieron el festejo y llenaron el parque de banderas, bombos y bengalas. La jornada comenzó a las 14 horas con la llegada de las promos al Parque Helios Eseverri, en un evento organizado por la Municipalidad para que los jóvenes de sexto año de la secundaria pudieran disfrutar el día de la primavera y del estudiante.

A lo largo de la tarde, los DJs Renzo Pianciola y Alejo Zalazar se encargaron de ponerle ritmo a la jornada. Mientras que distintos food trucks de emprendedores locales estuvieron presentes en el encuentro. A su vez, el cierre estuvo a cargo de la banda La Roland, que hizo bailar y cantar a los estudiantes.

En el encuentro participaron estudiantes de distintos secundarios de la ciudad, Escuela Secundaria Técnica N°2 (Ex Industrial), Escuela Secundaria N°6 (Ex Nacional), Rosario, Caneva, San Antonio de Padua y la Escuela Secundaria N°7, Libertas, Fátima y Escuela Secundaria N°6 (Ex Normal), entre otras.

El viento fue uno de los protagonistas de la jornada, con ráfagas que alcanzaron los 80km/h, y las banderas se desplegaron durante toda la tarde. Cada vez que aparecía un rato de sol, los estudiantes aprovechaban para continuar con los festejos, aunque la lluvia obligó a buscar refugio por momentos.

Como todos los años, la histórica caravana de Industrial fue una de las postales de la jornada. Los colores verde y rojo colmaron el parque y los tradicionales autos llegaron acompañados por la sirena que caracteriza a la promoción, al ruido de los bombos y los cantos de los estudiantes.



La jornada se desarrolló sin inconvenientes graves, aunque se registraron algunos disturbios aislados. El operativo contó con la presencia de Protección Ciudadana, Defensa Civil, personal de salud del Hospital Municipal, la brigada de la Facultad de Ciencias de la Salud, Policía, Bomberos y personal de Monitoreo. Además, contó con el acompañamiento de BA Eventos, Verte y Christian Beláustegui.



A pesar del clima, se sostuvo el festejo en una tarde de lluvia, viento y sol en una jornada de disfrute para los estudiantes que transitan su último año de secundaria.

