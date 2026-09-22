Este miércoles desde las 9 Agustín Vernice va por la dorada

La Costanera Este de la ciudad de Santa Fe será escenario este miércoles del debut de Agustín Vernice en los Juegos Suramericanos 2026 que se desarrollan en las sedes Rosario, Santa Fe, Rafaela y en las subsedes Vicente López y Mar del Plata.

Las finales del K1-1000 masculino comenzarán a las 9 de la mañana sobre las aguas de la laguna Setúbal, donde a lo largo de la jornada también se entregarán medallas en C1-1000 masculino, K4-500 femenino, C2-500 femenino, K4-500 masculino y C2-500 masculino.

La actividad de canotaje en los Juegos Odesur continuará este jueves y finalizará el viernes.