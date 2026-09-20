Partidos clave para los olavarrienses en el inicio de la segunda rueda

La tarde de este domingo marcará el comienzo de la segunda vuelta de la primera fase del Torneo Regional Amateur y tendrá a los equipos olavarrienses como protagonistas de una jornada con mucho en juego de cara a la clasificación.

Uno de los partidos más importantes se disputará desde las 14.30 en el estadio “Tete Di Carlo”, donde Embajadores recibirá a Racing en un duelo entre dos equipos que comparten la cima de la Zona 6 junto a Balonpié de Bolívar. Los tres conjuntos reúnen dos puntos, por lo que cada unidad tendrá un valor especial en la recta decisiva de la fase.

Para el CEO será su última presentación como local, ya que dentro de 15 días deberá visitar a Balonpié. Racing, en tanto, tendrá todavía un compromiso en el “Buglione Martinese”, el próximo fin de semana, frente al representante bolivarense.

A diferencia de lo ocurrido en la primera rueda, el encuentro tendrá una terna arbitral de otra localidad. Lucas De Dios, oriundo de Punta Alta y perteneciente a la Asociación Bahiense de Árbitros, será el juez principal, acompañado por Blas Torres y Claudio Jaime.

En el Parque Carlos Guerrero, desde las 15.30, Estudiantes buscará dar otro paso hacia la siguiente instancia cuando reciba a Loma Negra. El conjunto albinegro lidera con puntaje ideal la Zona 7 y una nueva victoria le permitiría quedar muy cerca de asegurar su lugar en la tercera fase. Cabe recordar que quien finalice primero del grupo accederá a la tercera etapa del torneo del Consejo Federal.

El equipo de la Villa, por su parte, afrontará el compromiso con la necesidad de sumar por primera vez en el certamen, luego de haber perdido sus tres presentaciones anteriores.

La terna será íntegramente olavarriense y estará encabezada por Nicolás Moreno, quien tendrá como asistentes a Alejandro Scipioni y Florencia Salguero.

También a las 15.30, El Fortín protagonizará en el estadio Ricardo Sánchez un duelo directo por la segunda posición de la Zona 7 ante Argentinos de 25 de Mayo.

Para los dirigidos por Miguel Diorio será una oportunidad para descontar la diferencia e igualar a su rival en la tabla, teniendo en cuenta que Argentinos se quedó con el triunfo por 1-0 en el encuentro correspondiente a la primera rueda.

El partido tendrá árbitros de Azul: Lautaro Rodríguez será el encargado de impartir justicia, con Jorge Martínez y Claudio Chaves como asistentes.

En esta fecha, Ferro Carril Sud, el sexto representante de la Liga de Fútbol de Olavarría en el certamen, tendrá jornada libre. El Carbonero seguirá con atención lo que ocurra en Pigüé, donde desde las 16 Sarmiento recibirá a Huracán de Ingeniero White. El árbitro será Yasu Muñoz, de Santa Rosa.

Con la segunda rueda en marcha, cada partido comenzará a tener un peso mayor en las posiciones. Los equipos olavarrienses afrontarán una jornada en la que sumar será fundamental para encaminar sus objetivos en el tramo decisivo de la primera fase.



