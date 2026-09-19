El Programa GIRO recuperó más de 183 toneladas de materiales reciclables durante 2026

Durante los últimos días se realizó una nueva carga de material reciclable desde la Planta de Clasificación del programa GIRO, en la cual se completaron dos camiones con diferentes tipos de materiales recuperados, entre ellos cartón y papel de segunda, botellas plásticas PET, aluminio y envases plásticos PEAD. En total, se despacharon aproximadamente 36.890 kilos de materiales reciclables.



Desde el Municipio detallaron que en lo que va de 2026, se recuperaron un total de 183.253 kilos de material reciclable, lo que representa un 41% más que lo recuperado durante el mismo período de 2025 (enero a agosto).



Explicaron que es resultado de los distintos materiales que ingresan a la Planta para su clasificación y posterior comercialización. Una parte proviene de la recolección diferenciada de los hogares que participan del programa, que disponen sus materiales reciclables en los días y horarios correspondientes a cada barrio.



También se suma el material aportado por los grandes generadores de residuos, principalmente empresas, que trasladan sus reciclables a la Planta como parte de sus políticas ambientales. A esto se incorporan los materiales provenientes de los Ecopuntos, ubicados en distintos sectores de la ciudad para la disposición diferenciada de residuos.



Una vez que los materiales ingresan a la Planta, son clasificados según su tipo, prensados y enfardados para luego ser comercializados como materia prima a recicladoras, que los acondicionan para su incorporación en la fabricación de nuevos productos.



En este sentido, la recolección diferenciada que realiza la Cooperativa Viento en Contra es exclusivamente para materiales reciclables. Esta modalidad permite trabajar con un material más limpio, mejorar las condiciones higiénicas y hacer más eficiente el proceso de separación y clasificación en la Planta, donde se recupera cerca del 50% del material que ingresa.



Para consultar los calendarios de recolección, los vecinos pueden ingresar a giro.olavarria.gov.ar o comunicarse con la Coordinación de Ambiente a través del correo electrónico gestionambiental@olavarria.gov.ar. También pueden realizar consultas mediante MIO: 2284-229029.

