Por la alerta amarilla, se reprogramó la competencia pedestre de Corim

Este sábado, las autoridades de Corim confirmaron la suspensión de la prueba pedestre que se iba a realizar el domingo, debido a la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional por fuertes tormentas en la mañana y la tarde.



Las pruebas de 10 kilómetros, 5 kilómetros y la competencia Kids se llevarán adelante el próximo domingo 27 de septiembre tal cual el cronograma, con punto de largada en el Nivel Primario, ubicado en Aramburu 845, barrio Los Robles, y comenzará a las 11.



Para quienes participen de las distancias principales, el valor de la inscripción es de $20.000 para los 10K y $15.000 para los 5K.



En cuanto a la premiación, se reconocerá a los cinco primeros de cada categoría y de la categoría general de 10K.

