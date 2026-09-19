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Por la alerta amarilla, se reprogramó la competencia pedestre de Corim

Las pruebas de 10k, 5k y Kids estaban estipuladas para este domingo, pero por las fuertes tormentas anunciadas, se realizarán el 27 de septiembre.

Sabado, 19 de septiembre de 2026 a las 11:12

Por Redacción

Este sábado, las autoridades de Corim confirmaron la suspensión de la prueba pedestre que se iba a realizar el domingo, debido a la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional por fuertes tormentas en la mañana y la tarde.

Las pruebas de 10 kilómetros, 5 kilómetros y la competencia Kids se llevarán adelante el próximo domingo 27 de septiembre tal cual el cronograma, con punto de largada en el Nivel Primario, ubicado en Aramburu 845, barrio Los Robles, y comenzará a las 11.


Para quienes participen de las distancias principales, el valor de la inscripción es de $20.000 para los 10K y $15.000 para los 5K. 


En cuanto a la premiación, se reconocerá a los cinco primeros de cada categoría y de la categoría general de 10K.
 

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