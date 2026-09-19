“Marcha de la Bronca”: movilización por las calles céntricas de Olavarría

Este sábado por la tarde se llevó a cabo en la Plaza Central de Olavarría la denominada “Marcha de la Bronca”, una movilización convocada por la Asamblea de Necesidad y Urgencia.

La jornada comenzó con la lectura de un documento frente a la plaza, en el que los integrantes de la Asamblea expresaron los motivos de la convocatoria y plantearon distintas problemáticas vinculadas con la situación laboral, económica y social.

“Hoy estamos en esta plaza y nos movilizamos para hacer oír una bronca que nace desde abajo, de los que trabajamos y estamos lejos de llegar a fin de mes”, señalaron durante la lectura del documento.

En otro tramo, cuestionaron la situación laboral de la ciudad y afirmaron: “En Olavarría llevamos 3000 familias que perdieron su empleo”. En ese marco, también expresaron su solidaridad con los trabajadores despedidos de Galasur.

“No podemos esperar pasivamente las próximas elecciones mientras todos los días se destruyen empleos, salarios y servicios públicos”, plantearon desde la Asamblea.

Luego de la lectura del documento, los manifestantes iniciaron una marcha por las calles céntricas de la ciudad, acompañando la movilización con distintas consignas.

La convocatoria tuvo entre sus principales ejes el rechazo al gobierno de Javier Milei y a las políticas impulsadas por su administración, además de reclamos vinculados al empleo, los salarios y los servicios públicos.