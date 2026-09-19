Loma Negra se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta de la Torta Frita

El próximo domingo 27 de septiembre se llevará adelante una nueva edición de la tradicional “Fiesta de la Torta Frita” en Loma Negra.

La actividad, organizada partir de la articulación de distintas áreas municipales y la Delegación de dicha localidad, contará con la participación de numerosas instituciones, que dispondrán stands de venta alrededor de la Plaza Libertad.

El evento se realizará desde las 14 horas, con una nutrida participación de artistas locales en el escenario principal, como así también la presencia de más de 100 artesanos y emprendedores, cerveceros, además de estatuas vivientes inflables y un espacio dedicado para la diversión de los más chicos. Durante la jornada está confirmada la participación del Ensamble de Folklore Municipal y el gran cierre con Martín Barraza.

Cabe aclarar que los puestos gastronómicos se habilitarán a partir de las 12 horas.

Cada institución participante será la encargada de elaborar sus tortas fritas con estilo propio, realizando la preparación y cocción en el lugar. Vale destacar que se contará con un stand donde se venderán tortas fritas aptas para personas celíacas, a cargo de la Casa de la Cultura y Turismo de Villa Alfredo Fortabat.

Entre las instituciones que participarán del evento, se encuentran: Parroquia “Santa Elena”, Jardín de Infantes Nº 905 “Constancio Vigil”, Grupo Scout, Construyendo Comunidad VAF, Comisión Damas “Por la sonrisa de un niño”, Asociación Civil Dejame Volar (Centro “Madre Teresa de Calcuta”), Escuela Primaria Nº 45 “Patagonia Argentina”, Bomberos, Club de Pesca y Sociedad de Fomento de Villa Alfredo Fortabat.

Además, estará presente la Coordinación de Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico con la participación de emprendedores que forman parte del Programa Municipal “Sello Olavarriense”, como así también el acompañamiento de distintas áreas como Cultura, Protección Ciudadana y Atención Primaria de la Salud.