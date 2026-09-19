Más de 450 personas anotadas para un puesto laboral en Olavarría

Hace diez días, un club publicó una búsqueda laboral para un puesto de secretario/a y la respuesta ante la demanda superó todas las expectativas: en solo dos días las postulaciones alcanzaron las 457.

Ese número, ya de por sí elevado, seguirá creciendo hasta el día de cierre de la convocatoria que es el 30 de septiembre.

Por decisión de quienes gestionan el club, el proceso de selección para ese puesto quedó a cargo de la Dirección de Formación, Innovación y Empleo del Municipio, con la intención de garantizar un proceso transparente.

La respuesta de la comunidad al pedido de empleo puso de relieve que hay una porción importante de la población local con intención de mejorar sus ingresos actuales a través de otro trabajo, o directamente, que están sin trabajo permanente.

Macarena Violante se desempeña como directora de Formación, Innovación y Empleo del Municipio y contó que “empezamos el proceso de selección para un administrativo o recepcionista que va cumplirá las funciones de atención presencial, telefónica, envío de WhatsApp a socios y público, gestión de altas y bajas, cobro, seguimiento de cuotas y se nos pidió que fuese de carácter público para que los socios pudiesen estar al tanto y que aquellas personas que fueron preseleccionadas cumplieran con el criterio de idoneidad”.

“Lo publicamos en el portal del Municipio, donde se suben todas las búsquedas de la oficina de empleo, que por lo general suelen ser con el sector privado”, detalló.

“El miércoles 7 la publicamos y ya el jueves por la tarde esta institución deportiva también la había publicado en sus redes y fue increíble la cantidad de personas interesadas”, reveló.

“En un solo día recibimos 188 mensajes de correo electrónico y en dos días los interesados superaron los 450”, detalló.

Reconoció que hace muchos años que no se alcanza a responder la demanda con la oferta de puestos laborales, pero dijo que “hoy es muy desigual”.

La funcionaria indicó que “la situación es muy compleja”. “Soy partidaria de estar junto al equipo haciendo entrevistas laborales y escuchar la realidad que atraviesan los vecinos y las vecinas y no solamente asisten personas desocupadas, sino también subocupadas, o sea, que tienen un trabajo, a veces registrado y otras no, pero que necesitan otro empleo para poder complementar un ingreso”, detalló.





Capacitación

Violante recordó que recientemente, en los meses de julio y agosto, se hizo un relevamiento del sector productivo, focalizado en los agrupamientos industriales en el PIO sectores 1, 2 y 5 “que tuvo como objetivo recabar información para poder tener indicadores y pensarnos de acá al año siguiente”.

“Nos encontramos con un entramado productivo que está compuesto mayoritariamente por micro y pequeñas empresas y que lo que más se les dificulta es conseguir personal capacitado en oficios, como puede ser soldadura, metalúrgica, lectura de planos, hasta chofer”, mencionó.





“Trabajamos recientemente en algunas búsquedas, por ejemplo para operario, oficial metalúrgico, vendedor, viajante, jefe para maquinaria pesada, encargado para depósito”, precisó.

Violante aclaró que “la oficina de empleo se creó en el año 2009, bajo determinadas políticas públicas nacionales. Se concentró el servicio de intermediación laboral, que vendría a ser la contratación directa de estas búsquedas que mencioné pero por otra parte también manejamos programas de empleo”.

“Ese aspecto hoy en día lo estamos manejando con cautela porque desde el 2024 no hubo actualización en los montos y a veces no nos garantizan que haya factibilidad presupuestaria”, advirtió.

“Hay líneas de entrenamiento, programas de inserción laboral que tienen una población prioritaria y depende de las características de la persona si puede aplicar o no a un programa de empleo. Acordamos con las empresas, en muchos casos, que haya un incentivo económico además de lo que pueda ofrecer cada programa”, reconoció.



Equidad

Consultada sobre las oportunidades laborales para las mujeres, Violante consideró que “hemos sabido introducirnos en algunas funciones que históricamente han sido rubros o sectores considerados masculinos, pero hoy en día creo que contamos con la formación y la experiencia también como para ejercer esos puestos”.

“Si las personas tienen el criterio de idoneidad, la experiencia o la formación, se considera la posibilidad de que sea ocupado por una mujer o un hombre de manera indistinta, cosa que antes no pasaba”, repasó.

“Si se analiza el balance respecto a los indicadores propios de la oficina de empleo, está más o menos igualitario, tenemos un 48% de mujeres que asisten a la oficina y un 52% de hombres”, informó.

Después del telegrama

Qué caminos laborales se abren para aquellas personas que son despedidas de una empresa y que, tal vez, desarrollaron gran parte de su vida laboral en un rubro específico.

“Estábamos haciendo un repaso del 2024 a la actualidad y, a grandes rasgos, se puede mencionar que se registraron despidos de trabajadores de Cerro Negro, Fabi, Canteras Piati, Cantera la Ana Rita, Galasur, Milicik, el peaje de Hinojo”, apuntó.

“Son empresas que implementan despidos masivos y los vecinos se enteran, pero nosotros tenemos registrado que hay despidos “por goteo” también. Más o menos hay un promedio de 30 personas que asisten mensualmente al área y que fueron despedidos”, alertó.

“Calculamos que entre 2024 y en la actualidad hubo 3000 despidos y la verdad que hoy no se puede garantizar que todos obtengan un trabajo de manera registrada y estamos viendo una inclinación hacia el empleo de manera autogestiva”, retrató.