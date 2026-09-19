Octubre Rosa: controles y actividades de prevención en Olavarría

De cara a la organización de actividades en el marco de Octubre Rosa, mes de concientización del cáncer de mama, el Municipio de Olavarría llevará adelante una propuesta conjunta entre el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, Atención Primaria de la Salud, Hospital de Oncología, LALCEC Olavarría, Ola Rosa y Facultad de Ciencias de la Salud, con el objetivo de coordinar y potenciar todas las actividades destinadas a la prevención y concientización del cáncer de mama.

Se trata de un trabajo articulado que se viene desarrollando de manera coordinada entre los equipos de salud y las distintas instituciones para acercar los controles, brindar información y acompañar a cada mujer en todo el Partido de Olavarría.

Bajo el lema “Que no se nos olvide cuidarnos” se trabajó en la diagramación de una agenda que tendrá un fuerte despliegue territorial principalmente en las localidades y centros de atención primaria de la salud, que se iniciará a mediados de septiembre y se extenderá durante todo el mes de octubre.

Asimismo tanto en el Hospital Municipal “Héctor M. Cura”, Hospital Zonal Especializado en Oncología, Centros de Atención Primaria de la Salud y LALCEC Olavarría funcionarán como sedes para los controles ginecológicos y mamarios.

En el marco de las acciones por el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, el Municipio impulsará jornadas especiales de controles ginecológicos y mamarios en las localidades del Partido.

En Hinojo se llevará adelante la jornada “La Noche de los PAP” en el Hospital Municipal de la localidad el día 24 de septiembre, de 19 a 00 horas, con controles ginecológicos y mamarios en horario nocturno para facilitar el acceso de quienes trabajan durante el día.

En Sierras Bayas, el Hospital Municipal realizará “El Atardecer de los PAP” el 25 de septiembre, de 16 a 20 horas, con controles en horario extendido.

En Sierra Chica, el CAPS Nº 4 será sede de jornadas de controles ginecológicos y mamarios los días 28 y 29 de septiembre de 08:00 a 14:00 horas, y 1º de octubre, de 08:00 a 12:00 horas.

Mientras que en Loma Negra en el CAPS Nº 21 los controles ginecológicos, mamarios y demás consultas se atenderán el día 1º de octubre en la sede de 1° de Mayo N° 1458, de 08:30 a 15:00 horas.

A continuación se detalla el cronograma completo de las actividades organizadas de manera conjunta en el marco de Octubre Rosa:

24 de septiembre – Hospital de Hinojo (Av. Colella N° 1971)

19:00 a 00:00 horas

Jornada “La noche de los PAP”

Controles ginecológicos y mamarios

Organiza: Hospital de Hinojo

25 de septiembre – Hospital de Sierras Bayas (Dr. Miguel Smirnoff 2363)

16:00 a 20:00 horas

Jornada “El Atardecer de los PAP”

Controles ginecológicos y mamarios

Organiza: Hospital de Sierras Bayas

28 y 29 de septiembre y 1º de octubre – CAPS Nº 4 “Sierra Chica” (Pablo Sbardolini entre Marelli y Uriarte S/N)

Lunes 28 de septiembre de 08:00 a 14:00 horas, 29 de septiembre y 1º de octubre de 08:00 a 12:00 horas.

Controles ginecológicos y mamarios

Organiza: Centro de Atención Primaria de la Salud Nº 4 “Sierra Chica”.

1 y 6 de octubre – CAPS Nº 21 “Loma Negra” (1° de Mayo N° 1458)

08:30 a 15:00 horas

Controles ginecológicos, mamarios y consultas.

Organiza: Centro de Atención Primaria de la Salud Nº 21 “Loma Negra”.

A partir del 5 de octubre – CAPS Nº 17 “Dámaso Arce” (25 de Mayo 1135)

10:00 a 12:00 horas (Lunes, martes y miércoles de octubre)

Controles ginecológicos y mamarios

Organiza: Centro de Atención Primaria de la Salud Nº 17 “Dámaso Arce”

6 de octubre – Hospital de Espigas (Calle 13 S/N)

09:00 a 12:00 horas

Jornada de Salud de la Mujer (controles ginecológicos y mamarios)

Organiza: Hospital de Espigas.

7 de octubre – CAPS Nº 6, 18 y 26- Servicio Territorial Nº 2 (Av. Alberdi y Coronel Suárez)

18:00 a 22:00 horas

Jornada “PAP en territorio: tres barrios, una misma red de cuidado.”

Controles ginecológicos y mamarios. Actividades y talleres de concientización en sala de espera

Organiza: Centro de Atención Primaria de la Salud Nº 6 “Marcela Coronel”, Nº 18 “Alberdi” y Nº 26 “Lourdes”.

12 de octubre – Club Estudiantes (sector canotaje)

14:30 horas

Remada abierta de Ola Rosa

Organiza: Ola Rosa

13 al 16 de octubre – CAPS Nº 8 “Néstor Laffite” (Giovanelli 3867)

08:00 a 12:00 horas

Controles ginecológicos y mamarios, consejería en salud sexual y en métodos anticonceptivos.

Organiza: Centro de Atención Primaria de la Salud Nº 8 “Néstor Laffite”.

16 de octubre – CAPS Nº 25 “ACUPO” (Juan Pablo II 3502)

08:00 a 14:00 horas

Jornada de Salud de la Mujer

Taller sobre promoción, prevención y detección temprana del cáncer de mama.

Controles ginecológicos y mamarios (según corresponda por edad y antecedentes personales y familiares)

Organiza: Centro de Atención Primaria de la Salud Nº 25 “ACUPO”.

17 de octubre – Centro Cultural “San José”

14:00 a 18:00 horas

Jornada Integral de Salud (en el marco de los 60 años de LALCEC).

Controles de salud, actividades físicas, tai chi y feria con emprendedores locales.

Organiza: LALCEC y Atención Primaria de la Salud.

19 al 30 de octubre – CAPS N° 5 “H. Yrigoyen” (Rufino Fal 4124, Servicio Territorial N° 4)

08:00 a 12:30 horas

Controles de salud de la mujer

Talleres en sala de espera: autoexamen mamario, importancia de los controles ginecológicos anuales.

Organiza: Centro de Atención Primaria de la Salud N°5 “H. Yrigoyen”.

21 de octubre – CAPS Nº 7 “Independencia” (Ayacucho y Av. Pueyrredón)

13:00 a 19:00 horas

“Tarde de PAP”

Jornada de Salud de la Mujer – Controles ginecológicos y mamarios

Organiza: Centro de Atención Primaria de Salud Nº 7 “Independencia”.

23 de octubre – CAPS N 3 – Sociedad de Fomento “Amoroso” (Deán Funes 3246)

18:00 a 20:00 horas

“Tardecita de PAP”

Controles ginecológicos

También se realizarán los pedidos de mamografías correspondientes por edad o antecedente de patología mamaria.

Organiza: Centro de Atención Primaria de la Salud N° 3 “Amoroso”.

24 de octubre – Parque Eseverri

14:00 horas

Caminata Rosa

Clase de gimnasia, caminata y taller.

Organiza: LALCEC y Municipio.

26 de octubre – CAPS Nº 27 – CIC Facundo Quiroga (B. Houssey a 400-450)

09:30 horas

Caminata saludable. Destinada a la comunidad en general. Posteriormente se realizará una charla orientada a promoción y prevención de la salud.

Organiza: Centro de Atención Primaria de la Salud N° 27

27 de octubre – CAPS Nº 1 “Obrero” (Av. Del Valle 4291) y CAPS Nº 9 “Colonia San Miguel” (Gral. José de San Martín 1295)

09:30 horas

CAPS Nº 1 “Obrero” (Av. Del Valle 4291)

Caminata saludable en el marco del Mes Rosa. Entrega de folletería sobre autoexamen mamario y prevención del cáncer de mama.

Organiza: Centro de Atención Primaria de la Salud N° 1 “Obrero”

09:00 a 13:00 horas

CAPS Nº 9 “Colonia San Miguel” (Gral. José de San Martín 1295)

Controles ginecológicos y mamarios. La jornada finaliza con una clase de zumba en la plaza de la localidad.

Lugares centrales de atención:

Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” (Av. Sarmiento 2669)

Del 19 al 30 de octubre. Box 4: Ginecología. De 08:30 a 11:00 horas

Controles mamarios y ginecológicos.

Centros de Atención Primaria de la Salud

Durante el mes de octubre acercate a consultar al Centro de Salud más cercano a tu domicilio

De 08:00 a 12:00 horas

Controles mamarios y ginecológicos.

Hospital Zonal Especializado en Oncología (Rufino Fal y Vicente López)

1, 2, 5, 8 y 9 de octubre. Solicitar turno previo 2284-238959

Controles mamarios y ginecológicos

LALCEC (Mitre 2659)

Del 13 al 16 de octubre

Controles mamarios y ginecológicos. Solicitar turno previo al 2284-510025.