Se definieron los horarios para la cuarta fecha del Regional Amateur

La cuarta fecha del Torneo Regional Amateur ya tiene días y horarios confirmados y tendrá nuevamente una importante presencia de representantes de la Liga de Fútbol de Olavarría. Todos los encuentros que involucrarán a equipos de la ciudad se disputarán durante la jornada del domingo.

En orden cronológico, el primer compromiso será el duelo entre Embajadores y Racing, que comenzará a las 14:30 en el estadio Clemente Di Carlo. El partido corresponderá a la Zona 6 y contará con transmisión en vivo de Verte Sports, a través del servicio de streaming pago.

El enfrentamiento tendrá un atractivo especial debido a la necesidad de ambos equipos de sumar de a tres. Tanto el CEO como el Chaira acumulan dos unidades y una derrota podría complicar seriamente sus posibilidades de avanzar a la siguiente instancia, por lo que el encuentro aparece como una oportunidad importante para comenzar a definir las posiciones del grupo.

Más tarde, desde las 15:30, El Fortín recibirá a Argentinos de 25 de Mayo en el estadio Ricardo Sánchez. El encuentro será correspondiente a la Zona 7 y también podrá seguirse en vivo por Verte Sports mediante el servicio de streaming pago.

A la misma hora y por el mismo grupo, Estudiantes será local de Loma Negra en el estadio central del Parque Carlos Guerrero. El duelo pondrá frente a frente a dos representantes olavarrienses que buscarán sumar para sostener sus objetivos en la competencia.

De esta manera, la cuarta jornada volverá a tener actividad repartida entre distintos escenarios de la ciudad, con tres partidos que involucrarán directamente a cinco equipos de la LFO.

Cabe recordar que Ferro Carril Sud, el sexto representante olavarriense en el certamen, tendrá fecha libre durante esta jornada.

