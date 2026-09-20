Domingo con alerta amarilla y pronóstico de tormentas fuertes

La jornada de este domingo comenzó sin lluvias ni fuertes ráfagas de viento en Olavarría, aunque el pronóstico anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas para las próximas horas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, existe una alta probabilidad de tormentas fuertes durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche podrían registrarse algunos chaparrones.

En cuanto a las condiciones del viento, se prevén velocidades cercanas a los 30 kilómetros por hora, aunque por momentos las ráfagas podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora, principalmente desde el sector suroeste.

La temperatura tendrá un registro moderado para esta época del año, con una máxima estimada en 17 grados.

Olavarría, al igual que buena parte de la provincia de Buenos Aires, se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas. El aviso contempla la posibilidad de precipitaciones abundantes en períodos cortos, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes.



