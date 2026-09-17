Handball: el “Bata” tuvo presencia en el Campeonato Argentino de Menores

Los selectivos de la Asociación Amiga del Balonmano compitieron en San Juan y fue con cinco representantes de Estudiantes.



Sabrina Korenhof y Paloma Ávila integraron el seleccionado femenino, mientras que Tobías Collova fue parte del equipo masculino. Además, Rodrigo Román integró el cuerpo técnico del seleccionado masculino y Mercedes Mattaini formó parte del cuerpo técnico del femenino.



En cuanto a los resultados finales, el seleccionado femenino de As.Am.Bal terminó en el 7º puesto de la clasificación general y de la Copa de Oro, mientras que el masculino finalizó en el 12º lugar de la general y 4º de la Copa de Plata.



El equipo femenino tuvo un gran comienzo de competencia y terminó la primera fase en el primer lugar de la Zona H, con tres victorias en igual cantidad de presentaciones. En su debut, superó 36-21 a A.Pe.Bal, luego derrotó 36-17 a Bahía Blanca y cerró la zona con una contundente victoria por 29-10 frente a Santa Fe.



En el Main Round Oro, instancia que reunió a los seleccionados que continuaban en la lucha por el título, el selectivo enfrentó a Córdoba, ante quien cayó 26-10, San Luis donde perdió 28-24 y ante Fe.Me.Bal que se impuso por 44-16.



Con esos resultados, el seleccionado quedó fuera de la lucha por las primeras posiciones, pero tuvo la posibilidad de cerrar el certamen disputando el partido por el séptimo puesto. Enfrentó a San Rafael y consiguió una importante victoria por 38-24, resultado que le permitió finalizar 7º en la Copa de Oro.



Por su parte, el seleccionado masculino integró la Zona E y finalizó en el segundo puesto. En su primera presentación cayó 34-25 ante Atlántica, pero logró recuperarse en su siguiente compromiso al imponerse por 44-16 frente a Formosa, resultado que le permitió avanzar al Main Round Plata.



En la segunda fase, As.Am.Bal comenzó con una victoria sobre San Juan por 39-27 y luego volvió a imponerse, esta vez frente a Chubut, por 43-29 para clasificar para jugar por el tercer lugar de la Copa de Plata donde no pudo ante Chaco que se impuso 38-34.

Fuente: prensa CAE

