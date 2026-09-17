Agustina Loos dirigirá en la Primera División femenina de AFA

Agustina Loos continúa dando pasos importantes dentro de su carrera arbitral y sumará una nueva experiencia en una competencia de alcance nacional.

La olavarriense fue designada como jueza central para el encuentro que protagonizarán Ferro Carril Oeste y Huracán, correspondiente al torneo de Primera División del fútbol femenino de AFA.

La designación representa un nuevo desafío para Loos, que viene atravesando un marcado crecimiento dentro del arbitraje y que recientemente tuvo otra experiencia significativa al hacer su debut oficial como árbitra principal en el Torneo Regional Federal Amateur masculino.

Ahora, la olavarriense tendrá la posibilidad de trasladar esa experiencia al máximo nivel del fútbol femenino argentino, en un encuentro que tendrá a Ferro Carril Oeste y Huracán como protagonistas.

Pero su actividad no terminará allí. Apenas 24 horas después, Loos volverá a formar parte de una terna arbitral en una nueva jornada del fútbol femenino de AFA, en este caso desempeñándose como cuarta árbitra en Boca – Independiente.



