Hubo olavarrienses en el Argentino de Selecciones Cadetes “A”

Once representantes del Club Estudiantes compitieron en Mendoza del Argentino de Selecciones A reservado para la categoría Cadetes.

En la Selección Femenina participaron Bernardita Simón, Milagros Piccirilo y Morena Escobedo, mientras que en el seleccionado masculino estuvieron Pedro Precci, José Cabado, Cristóbal Gomes, Juan Segundo Lazaeta, Mateo Luna y Tomás Gutman. Además, Agustín Iglesias y Mercedes Mattaini integraron los cuerpos técnicos de los equipos.

El equipo Femenino integró la Zona A de la fase de clasificación. En su debut, cayó ante Femebal por 32 a 15; luego, consiguió una importante victoria frente a Rosario por 36 a 19 y cerró la fase con un triunfo ante Neuquén por 31 a 14.

En los Cuartos de Final, As.Am.Bal perdió ante Atlántica por 31 a 28 y pasó a disputar la definición por los puestos del quinto al octavo.

En esa instancia, venció a Asbalnor por 26 a 21 y llegó al partido por el quinto puesto, donde cayó ante Mendoza por 30 a 28, finalizando en el sexto lugar del certamen.

Por su parte, el seleccionado Masculino, que integró la Zona D, comenzó su participación con derrotas ante Neuquén, por 35 a 26, y Corrientes, por 31 a 27. En la tercera jornada, igualó 22 a 22 frente a Entre Ríos.

En los Cuartos de Final de la Zona Copa Presidente, As.Am.Bal cayó ante Asbalnor por 36 a 31 y continuó su recorrido en la definición por los puestos del quinto al octavo donde consiguió una victoria ante Formosa por 33 a 22 y cayó ante Corrientes por 26 a 25, finalizando también en la sexta posición.

Fuente: Prensa CAE