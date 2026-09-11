Handball: Estudiantes se subió al podio en el Nacional Fase 1

El Macrogimnasio del Parque Guerrero fue sede de una competencia de alcance nacional y uno de los equipos locales logró subirse al podio.

Durante tres días, equipos de distintos puntos del país en la rama Masculina como Femenina compitieron en la Ciudad.

En la definición por el tercer y cuarto puesto Masculino, Estudiantes de Olavarría se impuso 27 a 25 ante Universitario de Bahía Blanca y cerró su participación en el certamen con un valioso tercer lugar. El “Bata” había caído en Semifinales ante ACHA por 22 a 14.

En la definición por el título, ACHA venció 32-23 a Independiente de Chivilcoy en Caballeros y en Damas, Independiente de Chivilcoy derrotó 25 a 15 a UNICEN.

En la rama Femenina, el tercer puesto quedó en manos de Estudiantes de Bahía Blanca, que derrotó 27 a 16 a La Brisas.

Fuente: prensa CAE