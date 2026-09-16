Experiencia y podio para Anabella Vigo en Uruguay

Anabella Vigo corrió la carrera de ciclismo amateur más grande e importante de Uruguay y logró una destacadísima actuación entre miles de representantes de toda Latinoamérica.



El multitudinario evento tuvo lugar en Montevideo y recorrió zonas cercanas con la organización de la Asociación Española y la continuidad del calendario de la serie mundial UCI Gran Fondo World Serie.



La representante olavarriense completó la distancia de 138 kilómetros con un tiempo de 4 horas, 16 minutos y 8 segundos que le valieron el segundo lugar en su categoría y el 27° en la clasificación femenina que reunió a 60 competidoras.

