Experiencia y podio para Anabella Vigo en Uruguay

La deportista olavarriense completó, el pasado fin de semana, el “Gran Fondo Asociación Española” donde logró el segundo lugar.

Miércoles, 16 de septiembre de 2026 a las 17:54

Por Redacción

Anabella Vigo corrió la carrera de ciclismo amateur más grande e importante de Uruguay y logró una destacadísima actuación entre miles de representantes de toda Latinoamérica.


El multitudinario evento tuvo lugar en Montevideo y recorrió zonas cercanas con la organización de la Asociación Española y la continuidad del calendario de la serie mundial UCI Gran Fondo World Serie.


La representante olavarriense completó la distancia de 138 kilómetros con un tiempo de 4 horas, 16 minutos y 8 segundos que le valieron el segundo lugar en su categoría y el 27° en la clasificación femenina que reunió a 60 competidoras. 
 

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