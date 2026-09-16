Por retenciones, en 2027 el Gobierno espera recaudar 17% más en términos reales

Pese al cronograma que establece desde enero baja en las retenciones al campo, el Gobierno nacional prevé incrementar más del 41% la recaudación en derechos de exportación el año que viene, un 17% en términos reales, y alcanzar la suma de $12.062.269,8 millones, lo que implicaría una participación aún mayor en el PBI.

En términos reales (considerando la inflación proyectada que se ubicó en 18 puntos) el aumento se ubicaría en torno al 17%. En total, la percepción de este impuesto crecería en más de $3.500 billones.

Así lo establece la Ley de Presupuesto 2027, que fue presentada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y enviada al Congreso para su discusión, y que estima una expansión de la recaudación total del 31% medido en términos corrientes hasta los $122.592.338,6 millones, representando el 8,7% del PBI.

“Los recursos totales provenientes de los Derechos de Exportación aumentarían un 41,3% en 2027 respecto de las proyecciones para el presente ejercicio”, indica el texto girado al Poder Legislativo.

Según indica la normativa, “la baja base de comparación explica este incremento porcentual”. Así, este tributo que paga casi únicamente la cadena de granos y algunas categorías vacunas, pasaría de representar 0,75% del PIB en 2026 al 0,85% el año que viene.

Cronograma de reducción de las retenciones

Cabe recordar que el nuevo esquema prevé que una reducción mensual en soja de 0,25 puntos porcentuales a partir de enero, por lo que, cuando concluya el primer mandato de Javier Milei, la alícuota quedará en 21%.

Para el maíz y el sorgo, en tanto, la reducción del impuesto será trimestral. En el primer trimestre de 2027 las alícuotas bajarán de 8,5% a 8,25% y finalizarán ese año en 7,5%. Luego, en 2028, el recorte será de 0,5 puntos por trimestre, por lo que ambos cultivos cerrarían ese ciclo con una carga del 5,5%. Además de la baja en trigo, del 7,5 al 5,5%, las retenciones bajarán gradualmente en soja, maíz, girasol y sorgo.

En cambio, el girasol tendrá un esquema semestral. Desde el actual 4,5%, descenderá a 4,25% en el primer semestre de 2027 y luego a 4% en la segunda mitad del año. Durante 2028, la reducción será de 0,5 puntos por semestre: pasará a 3,5% en los primeros seis meses y terminará el año en 3%.

Además, el Gobierno aclaró que los subproductos, como son el caso de la harina y aceite, los principales complejos exportadores del país, también tendrán una reducción proporcional. Actualmente, ambos tributan una alícuota del 22,5%.