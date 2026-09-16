Olavarriense coparon los podios del Campeonato Lapridense de Rural Bike

La 2ª fecha del Campeonato Lapridense que organiza la Municipalidad de la vecina localidad contó con mucha presencia local y gran cantidad de podios entre los más de 100 presentes.



La competencia sobre una distancia principal de 56.8 kilómetros tuvo largada y llegada en el Club San Jorge y en Damas, la olavarriense María de los Ángeles García se quedó con la victoria siendo la única en completar el recorrido.



En Caballeros, la mejor colocación fue la de Walter Caballero que con un tiempo de 1:48:36 fue 4° en la general y ganó en Máster B1; Diego Aguer fue 5° en la general y ganó en Máster A2, Javier Elbey ganó en Máster C1, Marcos Ramírez ganó en Máster B2, Diego Quiroga fue 2° en Máster C2 y Nelson García completó la nómina de locales en el Top10.



Emmanuel Vendeirinho, Matías Alan Corso (Olavarría), Gerardo Daniel García, Sebastián Magariño, Diego Soroeta, Héctor Urzanqui, Pablo César Magariño, Mauricio Prediger, Sergio Oscar Weimann, Marcelino Esteban Bahurlet y Raúl Lazarte que ganó Master D2 también completaron el recorrido.

En la carrera Promocional de casi 30K, el podio de Damas fue completamente olavarriense. Claudia Crevatin ganó con 1:10:41 y la acompañaron en el podio Paula Ferreyra y Fabia López.



Lucas Padín y Julián Abad completaron el recorrido menor en la categoría Caballeros.