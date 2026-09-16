Festival Memoria, Verdad y Juventud en el Parque del Bicentenario

Este miércoles con sede en el Parque del Bicentenario se llevó a cabo el Festival Memoria, Verdad y Juventud, organizado por el Municipio de Olavarría, a través de la Coordinación de Juventudes de la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos.

La iniciativa se enmarcó en el Día Nacional de la Juventud y tuvo como objetivo conmemorar los 50 años de La Noche de los Lápices desde una mirada construida por las propias juventudes.

La actividad, de la que participó el intendente Maximiliano Wesner junto a la jefa de Gabinete Mercedes Landívar, propuso un espacio de encuentro, participación y expresión que tuvo como protagonistas a estudiantes secundarios y centros de estudiantes.

La jornada fue pensada y trabajada colectivamente en encuentros previos con centros de estudiantes, a partir de los ejes de memoria, participación y ejercicio de derechos.

A lo largo del encuentro, que se extendió hasta el mediodía, las propuestas incluyeron: muestra de la memoria, mundialito de fútbol tenis, streaming en vivo, talleres de confección de pañuelos y estampa de remeras, entre otras actividades, con amplia participación.

Además, en la página web del Municipio ya se encuentra disponible un micrositio “Memoria, Verdad y Justicia”, al que se puede acceder desde aquí, con mapas de la memoria, que permiten identificar aquellos lugares que fueron y son testigos de la última dictadura cívico-militar en Olavarría.

En dicha sección especial además se puede realizar un recorrido virtual por la muestra “Los Caminos de la Memoria” y tapas del diario El Popular de la época, que en ese momento era la principal fuente de información y cuyo contenido constituye un archivo histórico trascendente.

El espacio reúne también otros sitios de consulta como los de la UNICEN y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires con información vinculada a memoria, verdad, justicia y derechos humanos.

De esta manera, el Festival buscó recuperar y mantener viva la memoria de La Noche de los Lápices desde una perspectiva juvenil actual, generando un espacio para el encuentro, la expresión y la participación colectiva.