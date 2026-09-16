Espectáculos

Fecha definida para el 145º Aniversario de Colonia San Miguel y la Fiesta de la Kerb

Las actividades serán los próximos 3 y 4 de octubre en la localidad serrana, con punto de encuentro en el Monumento de los Fundadores y la avenida San Miguel Arcángel. Habrá baile popular, artesanos y puestos gastronómicos.

Miércoles, 16 de septiembre de 2026 a las 15:27

Por Redacción

En octubre se llevarán a cabo las actividades por el 145º aniversario de Colonia San Miguel y la tradicional Fiesta de la kerb en la localidad serrana, y el Municipio difundió las fechas oficiales de las celebraciones, que serán los próximos 3 y 4 de octubre. 


El punto de encuentro durante la primera jornada será el Monumento de los Fundadores, donde se llevará a cabo el acto protocolar. Luego, continuará con el desarrollo de propuestas culturales en el Museo Municipal Museo “Miguel Stoessel Müller”.


El sábado además se realizará un gran baile popular, además de un paseo de artesanos y propuestas gastronómicas.


Los festejos continuarán el domingo 4 con la tradicional Fiesta de la Kerb en Av. San Miguel Arcángel. Contará, como sucede en cada edición, con el tradicional corte de torta, puestos gastronómicos, cerveceros, danzas y músicas típicas.
 

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