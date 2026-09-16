Iara Bournot representó a Olavarría en la Fiesta Nacional del Ave de Raza

Iara Bournot, la 22.ª representante nacional del Festival Nacional de Doma y Folclore de Olavarría, formó parte este fin de semana de la 27.ª edición de la Fiesta Nacional del Ave de Raza, celebrada en la ciudad de Rauch.

Acompañada durante toda la jornada por las coordinadoras del festival, Martina Ciancio y Lucía Sosa, la soberana olavarriense cumplió con una destacada agenda institucional de promoción y representación cultural.

El itinerario oficial comenzó en el predio de la Sociedad Rural de Rauch con la apertura de la festividad, donde la delegación de Olavarría compartió actividades junto a representantes de diversas fiestas de todo el país. La agenda incluyó una visita guiada por los puntos históricos de la localidad y un recorrido por el paseo de artesanos instalado en las plazas cívicas del centro urbano.

Durante el protocolo de intercambio de presentes, la delegación fue recibida por el intendente municipal de Rauch, Maximiliano Suescun, y las autoridades del comité organizador de la fiesta, consolidando lazos de camaradería entre ambas comunidades.

El cierre de los festejos se trasladó al predio del Polideportivo Municipal, espacio donde se desarrollaron los espectáculos musicales en el escenario mayor con la participación de artistas regionales y nacionales. Como instancia final, se llevó a cabo la elección de la nueva corte de soberanas.

La distinción como nueva Embajadora de la Fiesta Nacional del Ave de Raza recayó en Agostina Cousté Ascazuri, quien estará acompañada en su mandato por Sofía Fernández Ninin y Lourdes Palazzo. La comisión del festival de Olavarría hizo llegar sus felicitaciones a las soberanas electas y reconoció la labor desempeñada por la corte saliente durante el último ciclo.

La presencia de Iara Bournot en Rauch formó parte de la estrategia permanente de difusión que lleva adelante la organización del evento tradicionalista. La jornada permitió afianzar vínculos institucionales, difundir la propuesta de la próxima edición del festival y posicionar el patrimonio cultural y turístico de Olavarría en el calendario de eventos nacionales.