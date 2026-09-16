Irlanda y Olavarría se encuentran en las aulas de Kings



Durante estas dos semanas, los estudiantes de Kings English Institute tienen el privilegio de recibir a Leah Nolan, una estudiante de Psicología proveniente de Irlanda, quien se encuentra realizando una pasantía en la institución.



A lo largo de su estadía, Leah acompaña a los distintos grupos en sus clases de Inglés, compartiendo aspectos de su cultura, su vida cotidiana y sus experiencias, mientras también tiene la oportunidad de conocer y descubrir la cultura local. Todo este intercambio se desarrolla en inglés, generando situaciones auténticas de comunicación dentro del aula.

La presencia de Leah permite que los estudiantes puedan interactuar con una persona de otro país, hacer preguntas, conocer nuevas costumbres y utilizar el idioma en un contexto real, enriqueciendo los aprendizajes que desarrollan durante el año.



Esta iniciativa refleja una de las propuestas que Kings busca promover: abrir las puertas del mundo desde el aula, acercando a sus estudiantes experiencias reales, significativas y enriquecedoras que trascienden los contenidos de un libro.

Porque aprender un idioma también significa conocer otras culturas, conectar con otras personas y ampliar la mirada sobre el mundo. Durante estas dos semanas, Irlanda y Olavarría tienen mucho para compartir.