Olavarría contará con más de 200 deportistas en el Inter Regional

El camino hacia la final provincial de los Juegos Bonaerenses, que durante el mes de octubre volverá a tener como escenario a Mar del Plata, ingresó en su última etapa. En ese marco, este jueves y viernes se desarrollará en Ezeiza la instancia Inter Regional, donde Olavarría estará representada por una delegación integrada por más de 200 deportistas.

Se trata de la última fase clasificatoria antes de la competencia provincial y estará reservada para disciplinas por equipos de categorías juveniles. Los representantes locales partirán en horas de la madrugada de los días mencionados desde la Terminal de Ómnibus, acompañados por profesores de la Subsecretaría de Deportes.

Olavarría contará con equipos en básquet, handball, softbol, fútbol 11, hockey, futsal y vóley, que buscarán conseguir el pasaje a la final provincial.

El Partido de Olavarría integra la Región XII de los Juegos Bonaerenses junto a Azul, Rauch, Tapalqué, General Alvear, Saladillo, Las Flores, Bolívar y 25 de Mayo. En esta instancia deberá medirse con los conjuntos que lograron imponerse en la Región VII, conformada por San Vicente, Presidente Perón, Esteban Echeverría, Ezeiza, Cañuelas, Navarro, Lobos y Roque Pérez.

La delegación olavarriense

Básquet: Sub 15 Femenino Libre: Estudiantes., Sub 17 Femenino Libre: Estudiantes, Sub 16 Masculino Escolar: Colegio Cáneva, Sub 18 Masculino Escolar: E.E.T. Nº 2, Sub 18 Femenino Escolar: I.P.S.B.

Handball: Sub 14 Masculino Libre: Estudiantes.

Softbol: Sub 18 Masculino Libre: Alfa y Omega.

Fútbol 11: Sub 14 Masculino Libre: El Fortín, Sub 16 Masculino Libre: El Fortín, Sub 18 Femenino Libre: Olavarría

Hockey: Sub 14 Masculino Libre: Estudiantes, Sub 18 Masculino Libre: Estudiantes.

Futsal: Sub 14 Masculino Escolar: E.E.S. Nº 10.

Vóley: Sub 15 Femenino Libre: Estudiantes, Sub 18 Femenino Escolar: Rosario, Sub 16 Femenino Escolar: E.E.S. Nº 10, Sub 15 Masculino Libre: Estudiantes, Sub 18 Masculino Escolar: E.E.S. Nº 10, Sub 14 Femenino Escolar: Rosario.

