Santiago Baliño, el olavarriense que deslumbró al jurado en “Es mi Sueño”

Este martes por la noche a través de la señal de El Trece, en el programa “Es mi Sueño”, se emitió la participación del joven músico olavarriense Santiago Baliño, que interpretó la canción “Llorar” de Jesse y Joy junto a Ailén Peralta y avanzó de fase con el voto positivo de los cuatro jurados.



En su visita al programa Contacto, resaltó que canta profesionalmente desde los 11 años. “Debuté en una fiesta del Soeco, después estuve dos años seguidos en la Kreppel, y además en show y eventos privados, cumpleaños, presentaciones en bares de la Ciudad y ahora con este boom”, repasó Baliño sobre su carrera musical con apenas 18 años.



"Mi familia fue la que me insistió en anotarme, yo era el que decía que no le copaba mucho, me anoté y un día estaba solo en mi casa haciendo una canción con la compu y me llegó el mensaje de una productora diciéndome que había avanzado a la etapa del casting presencial en Capital en los estudios de Canal Trece”, comentó sobre cómo surgió la idea de inscribirse y el momento en el que recibió la noticia de haber sido seleccionado entre miles de aspirantes.



“Ensayo tras ensayo me dijeron que había quedado y salió lo de anoche", indicó.



Sobre formar parte del programa de uno de los canales de televisión más grandes del país, sostuvo que “es otro mundo. Yo no estaba acostumbrado, es literalmente estar dentro de la tele. Ves a famosos por todos lados, te saluda Yayo. Es re loco".



El programa fue grabado hace una semana y emitido este martes por la noche. “Fue un momento muy lindo, estuve con mi familia mirándolo y nos reímos, ver las reacciones de mi familia llorando, fue todo espectacular”, enfatizó.



En cuanto al momento de la grabación, comentó que “allá lo vivís con más nerviosismo, de que si hago algo mal me ven 40 millones de argentinos. Fue una experiencia muy linda y la pasé muy bien”, detalló y añadió que “lo bueno es que esto sigue”.



Acerca del momento de cantar frente al jurado, expresó que “eso es lo más heavy, cuando estás esperando que suene la canción y ves a esos cuatro monstruos de la escena argentina te agarran nervios”.



A pesar de esos nervios, Baliño deslumbró al jurado, conformado por El Chaqueño Palavecino, El Puma, Marcela Morelo y Abel Pintos, con quien tuvo el privilegio de interpretar “Motivos”.



"Fue una locura, no me lo esperé, cuando Guido dijo eso y se levantó para cantar fue un shock. Es algo que no te lo borrás más", sostuvo sobre interpretar el tema junto al cantautor.



"Es un recuerdo que me llevo para siempre, todavía no caigo que canté con uno de los mejores cantantes de Argentina".

Ahora, se encuentra a la espera del llamado para participar de la próxima instancia y continuar avanzando a la gran final en el Gran Rex.

