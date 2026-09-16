No contempla obras en Olavarría el Presupuesto Nacional 2027

El Gobierno nacional incluyó en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2027 un listado de alrededor de 67 obras públicas realizarse en el país, cuya fuente de financiamiento puede ser aportes directos del Tesoro Nacional, préstamos internacional o fideicomisos con asignación específica y ninguna de ellas está contemplada en Olavarría o ciudades vecinas.

El alcance económico de estas iniciativas contempla un esquema plurianual de ejecución donde no se trata de obras cuyo costo total se pague o se ejecute íntegramente en un solo año, sino que se autoriza la asunción de compromisos plurianuales.

Esto quiere decir que se devengan fondos en el año en curso y se proyectan cuotas o importes a devengar para los años sucesivos necesarios para culminar la obra.

Respecto a la procedencia de los recursos monetarios que sostienen los proyectos, las autoridades precisaron que se sostienen tanto con fondos propios del Tesoro Nacional como con financiamiento externo, a través de créditos internacionales y bilaterales gestionados por la Nación".

Entre las líneas de crédito externo figuran operaciones con organismos multilaterales como el BID, que asignará préstamos para cercos ferroviarios, acueductos y plantas potabilizadoras, o financiamientos asociados a programas ambientales globales.

El Gobierno envió a Diputados el proyecto que comenzará a debatirse en octubre y esta es la lista completa de las obras proyectadas en la provincia de Buenos Aires:

Remodelación y Ampliación del Edificio, Juzgado Federal de Junín (Cabrera 222, Junín). Importe total a devengar: $2.806.259 miles

Construcción de Cercos - Ramal Constitución - La Plata de la Línea Gral. Roca. Importe total a devengar: $5.236.800 miles

Construcción de Cercos - Ramal Constitución - La Plata de la Línea Gral. Roca (otra sección/registro). Importe total a devengar: $1.700.000 miles

Construcción de Cercos - Ramal Constitución - La Plata de la Línea Gral. Roca (otra sección). Importe total a devengar: $1.275.750 miles

Construcción de Cercos - Ramal Constitución - La Plata de la Línea Gral. Roca (otra sección). Importe total a devengar: $1.755.000 miles

Construcción de Cercos - Ramal Constitución - La Plata de la Línea Gral. Roca (otra sección). Importe total a devengar: $2.119.500 miles

Recuperación de la Capacidad Operativa de la Compuerta Flotante del Dique Nº 1, de la BNPB. Importe total a devengar: $4.125.378 miles

Modernización de un Helicóptero H-3 Sea King de la Armada Argentina - Arsenal Aeronaval Comandante Espora. Importe total a devengar: $3.367.320 miles

Readecuación y Mejora de los Edificios 5 y 13, Impermeabilización de Techos y Actualización de Tableros Eléctricos del Centro Atómico Constituyentes (San Martín). Importe total a devengar: $1.980.998 miles

Construcción de viviendas sustentables en zona bioclimática Templado Cálido – Zona IIIa – Marcos Paz (GEF 4861). Importe total a devengar: $2.980.787 miles

Construcción Unidad 36 Complejo Federal de Condenados Agote. Importe total a devengar: $46.135.945 miles

Cercos Perimetrales (BID N° 2982/OC-AR) - Ramal Constitución - La Plata de la Línea Gral. Roca. Importe total a devengar: $7.600.000 miles

Travesía Urbana, Ruta Nacional N° 5; Tramo: Travesía Mercedes. Importe total a devengar: $74.997.440 miles

Construcción de Puente Ruta Nacional N° 35, Tramo: Km. 64,92 (Arroyo Chasico), Bahía Blanca. Importe total a devengar: $4.110.000 miles

Construcción de Puente s/canal Maldonado sobre Ruta Nacional N° 3, Bahía Blanca. Importe total a devengar: $4.110.000 miles

Recuperación de la Capacidad de Mantenimiento de Pistas y Helipuertos del Grupo Construcciones, Área Logística Palomar (Programa F-16). Importe total a devengar: $10.579.134 miles

Incorporación de Equipos de Transporte Anfibio, Equipos Sanitarios, de Comunicaciones y Militar para el GOE, Moreno. Importe total a devengar: $2.888.742 miles

Refuncionalización del Pabellon para el Servicio de Rehabilitación. Importe total a devengar: $1.384.787 miles

Préstamo para Incorporación de DOS (2) Fragatas Multimisión, Base Naval Puerto Belgrano. Monto autorizado: USD 1.200.000.000

Préstamo para Adquisición de TRES (3) Submarinos convencionales, Base Naval Mar del Plata (Planilla Anexa al Artículo 42). Monto autorizado: USD 2.300.000.000